Gestohlene Autos gefunden

Kodersdorf. Eine Streife der Bundespolizei hat in der Nacht zu Mittwoch an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf einen in Polen zugelassenen 5er BMW und dessen Fahrer kontrolliert. Bei dem 59-jährigen Mann war Alkoholgeruch in der Atemluft festzustellen. Eine Streife der Autobahnpolizei ließ den Mann pusten, das Testgerät zeigte einen Wert von umgerechnet 0,82 Promille an. Da der 59-Jährige damit gegen die 0,5-Promille-Grenze verstieß, untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Für die Trunkenheitsfahrt werden ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, und ein Monat Fahrverbot fällig.

Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag die Seitenspiegelgläser eines VW auf der Fröbelstraße in Görlitz entwendet. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 280 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hagenwerder. Unbekannte haben zwischen Sonnabendnachmittag und Montagmorgen am Hafen in Hagenwerder eine Miettoilette beschädigt. Die Täter zerstörten das WC offenbar mit Pyrotechnik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Niesky/Kodersdorf. Kurz bevor auf der B115 am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall geschehen ist, hat ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes auf der vielbefahrenen Strecke bei Ödernitz die Geschwindigkeit kontrolliert. An der Einmündung gilt ein Höchsttempo von Tempo 70. Binnen 45 Minuten fuhren vier Fahrzeuge deutlich schneller als erlaubt. Ein Sattelzug, der maximal 60 Stundenkilometer hätte fahren dürfen, rollte mit 83 durch die Lichtschranke. Auf den Fernfahrer kommen ein Bußgeld von 80 Euro und ein Punkt zu.

Boxberg. Ein Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgenin Boxberg passiert. Ein zunächst Unbekannter befuhr mit seinem Mitsubishi die Straße Am Kraftwerk. Trotz Überholverbot fuhr er an einem Moped vorbei und schnitt dieses beim Wiedereinscheren. Der 16-jährige Moped-Fahrer verlor in Folge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der junge Mann verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Beamte des Polizeireviers Weißwasser ermittelten einen 28-jährigen Deutschen als Fahrer des Mitsubishis. Er wird sich wegen der Unfallflucht zu verantworten haben. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

Polizei verfolgt flüchtenden Dieb

Leutersdorf. Eine Streife des Einsatzzuges der Polizeidirektion hat in der Nacht zum Mittwoch in Leutersdorf einen VW Golf mit tschechischem Kennzeichen entdeckt. Aus dem Kofferraum ragte ein weißes Mountainbike. Als die Streife den Wagen stoppen wollte, gab dessen Fahrer Gas. Die Beamten folgen dem flüchtenden Pkw. In Seifhennersdorf querte der Volkswagen die Grenze und fuhr in Richtung Rumburk. Die Streife eilte dem Auto noch mehr als einen Kilometer in Tschechien nach, es entkam jedoch mit hohem Tempo in der Dunkelheit.

Wieder in Leutersdorf, stellten die Beamten fest, dass an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße zwei Garagen aufgebrochen waren. Dort fehlten zwei Fahrräder und zwei Sätze Kompletträder im Wert von etwa 5000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen gemeinsam mit der tschechischen Polizei aufgenommen, das Kennzeichen an dem VW Golf ist der Polizei bekannt.