Gestohlene Audis auf der Autobahn

13-Jähriger vermisst Laußnitz. Glücklich ausgegangen ist Freitagvormittag die Suche nach einem 13-jährigen Jungen in Laußnitz. Der Junge war am Donnerstag auf dem Weg zur Schule verschwunden. Die Mutter erstattete am Abend eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Das Polizeirevier Kamenz hatte daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben mehreren Streifen der Landes- und Bundespolizei suchten auch Fährtenhunde und ein spezieller Personensuchhund nach dem Kind. Am Freitagmorgen kreiste auch ein Polizeihubschrauber über der Region. Am Ende war es der 13-Jährige selbst, der für ein glückliches Ende sorgte. Gegen 9 Uhr kehrte er selbstständig und wohlbehalten nach Hause zurück.

100 Stangen Zigaretten gefunden Bautzen. Ein dicker Fisch ist einer Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe am Donnerstagabend auf der Autobahn ins Netz gegangen: Bei der Kontrolle eines im Kreis Görlitz zugelassen Toyota entdeckten die Beamten mehr als 20000 unversteuerte Zigaretten und ein Kilo losen Tabak. Die Kontorolle fand an der Abfahrt Bautzen-Ost statt, und das Fahrzeug war Richtung Dresden unterwegs. Zudem war der 30-jährige Fahrer im Besitz von mehreren Tausend Euro Bargeld. Die Beamten stellten den Tabak sowie die Geldscheine sicher und informierten den Zoll. Das Zollfahndungsamt wird die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen.

Zeugensuche nach Unfällen auf der Autobahn Ohorn. Zwei ähnliche Unfälle haben sich am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn zwischen den Abfahrten Ohorn und Pulsnitz ereignet. Beide Male waren Laster plötzlich zum Überholen ausgeschert und kollidierten mir Autos auf der Überholspur. Und beide Male fuhren die Lkw-Fahrer anschließend einfach weiter. Zwei Personen sind bei dem ersten Unfall, der sich 13.25 Uhr ereignet hat, leicht verletzt worden. Hier kollidierte der Laster mit einem schwarzen Opel, in dem vier Personen saßen. Sie kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die 20-jährige Fahrerin und ihre einjährige Tochter blieben unverletzt – im Gegensatz zu den zwei Mitfahrerinnen im Alter von 42 und 48 Jahren. Der Schaden an dem Opel wird auf 3000 Euro geschätzt. 7000 Euro Schaden sind dann bei einem Unfall gegen 16 Uhr entstanden. Hier wurde ein Honda Accord beschädigt. Während das Gespann weiterfuhr, ohne dass sich der Verursacher um den Vorfall kümmerte, blieb das Auto auf der Überholspur liegen. Dessen 62-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden bezifferte sich auf rund 7000 Euro. Der Ermittlungsdienst des Autobahnpolizeireviers hat die Ermittlungen zu den beiden Unfallfluchten aufgenommen und sucht Zeugen. Wer die Unfälle gesehen hat oder die beiden beteiligten Lkw beschreiben kann, wird gebeten, mit dem Autobahnpolizeirevier in Bautzen, Telefon 03591 367-0, in Kontakt zu treten.

Riskantes Verhalten auf der A 4 Burkau. Mehrfach um die eigene Achse gedreht hat sich am Freitagmorgen ein BMW auf der Autobahn zwischen Ohorn und dem Burkauer Berg. Auch dank dem besonnenen Handeln der anderen Fahrer ist es zu keinem Unfall gekommen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wollte der 37-jährige Fahrer des BMW einen in der rechten Spur fahrenden Mercedes überholen. Doch dieser soll plötzlich Gas gegeben, eng vor den BMW in die linke Spur gewechselt und diesen dann ausgebremst haben. Der BMW-Fahrer bremste scharf, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Anschließend nahm der 37-Jährige die Verfolgung des Mercedes auf. An der Anschlussstelle Burkau fuhren beide Fahrzeuge von der Autobahn ab, die Fahrer stellten einander auf dem Pendlerparkplatz zur Rede und riefen die Polizei. Um den genauen Hergang der Geschehnisse zu klären, suchen die Ermittler der Autobahnpolizei Zeugen. Es steht der schwerwiegende Vorwurf einer Gefährdung im Straßenverkehr im Raum. Zeugen, die das Fahrverhalten des BMW oder Mercedes beschreiben können, den Beinahe-Unfall gesehen haben oder andere Angaben machen können, werden gebeten, sich an das Autobahnpolizeirevier in Bautzen, Telefon 03591 367-0, zu wenden.

Nasses Holz sorgt für Feueralarm Schirgiswalde-Kirschau. Zu einem vermeintlichen Schornsteinbrand wurde Donnerstagnachmittag Polizei und Feuerwehr an die Bautzener Straße in Schirgiswalde gerufen. Ein Sachverständiger konnte wenig später Entwarnung geben. Der Wohnungseigentümer hatte offenbar nasses Holz verbrannt, sodass die Esse übermäßig qualmte. Feuerwehren aus Sohland, Kirschau, Schirgiswalde, Callenberg und Crostau waren vor Ort im Einsatz. Die Polizisten regelten währenddessen den Verkehr.