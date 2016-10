Gestohlen und Detektiv angegriffen Eine Frau aus Leisnig stand wegen Diebstahls vor Gericht. Ihr Döbelner Freund half ihr dabei. Das wird für beide teuer.

© Symbolfoto

Gleich nach Beginn der Verhandlung vorm Amtsgericht Döbeln bittet die Verteidigerin des Angeklagten das Gericht um ein Rechtsgespräch. Sie möchte für ihren Mandanten eine Verfahrenseinstellung erreichen. Doch damit ist weder Richterin noch Staatsanwaltschaft einverstanden.

Vorgeworfen wird einer 30-jährigen Frau aus Leisnig Diebstahl. Ihr 29-jähriger Freund ist der Nötigung und der Beihilfe zum Diebstahl angeklagt. Am 27. Februar 2016 soll die Angeklagte bei Kaufland in Döbeln Spirituosen und drei sogenannte Touchpens für 25,26 Euro gestohlen haben. Sie nahm die Waren aus dem Regal und steckte sie in einem unbeobachteten Augenblick in ihre Handtasche. Nach dem Kassenbereich gab sie einen Touchpen dem Angeklagten und einen weiteren dessen Mutter, die ebenfalls bei Kaufland eingekauft hatte. Als der Ladendetektiv sie ansprach, soll der Beschuldigte ihn gegen die Brust gestoßen haben. Dann entriss er der Beschuldigten die Handtasche und flüchtete aus dem Gebäude.

Während die Angeklagte die Tat gesteht, räumt der Beschuldigte die Vorwürfe nur teilweise ein. „Der Detektiv spuckte beim Reden in den Einkaufswagen“, erklärt er. „Ich wollte ihn mit den Armen von dem Wagen fernhalten.“ Die Brust des Detektivs will er beim Wegrennen mit seinem Rücken berührt haben. Die Tasche, so gibt er an, entriss er seiner damaligen Freundin infolge eines „Blackouts“. „Ich dachte, dass sie etwas geklaut hat“, sagt er. Zur Tat befragt, erklärt der Detektiv in der Zeugenvernehmung, dass der Angeklagte ihn mit den Armen weggeschoben hat. Verletzungen hat er nicht erlitten. Ein weiterer Zeuge hat nicht gesehen, ob der Beschuldigte den Detektiv gestoßen hat.

Während die Beschuldigte bisher nicht vorbestraft ist, hat der Angeklagte zehn Einträge im Bundeszentralregister, die meisten wegen Diebstahls. Zur Tatzeit stand er unter Bewährung. Die Beschuldigten entschuldigen sich in ihrem letzten Wort für die Taten und bereuen sie. Das Diebesgut hat die Angeklagte noch am Tattag zurückgegeben.

Obwohl die Verteidigerin des Angeklagten Freispruch für ihren Mandanten fordert, verurteilt Richterin Magdalena Richter ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro. Die Angeklagte wird zu einer Geldstrafe von 150 Euro verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

