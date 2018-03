Gestohlen und angezündet

Leisnig. Seinen Leichtsinn wird der Besitzer eines Landrovers möglicherweise bereuen: Als er den Geländewagen am Sonnabend in einem Gebäude in Zaschwitz abstellte, ließ er den Zündschlüssel stecken. Gegen 22 Uhr merkte der Besitzer, dass der etwa 7 000 Euro teure Wagen von bisher unbekannten Tätern gestohlen worden war. Das teilte Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz mit.

Offenbar haben die Täter den Geländewagen dann in Leisnig in Brand gesetzt. In der Nacht zum Sonntag gegen 2.15 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Pkw-Brand in den Görnitzweg gerufen worden. Dort stand ein Auto in Flammen, das völlig ausbrannte. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den gestohlenen Land Rover handelt. Laut Polizeisprecher laufen dahingehende Ermittlungen. Die Chemnitzer Kriminalpolizei untersucht das Wrack, um die Brandursache festzustellen. (DA/eg)

