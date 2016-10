Gestiegener Spritpreis macht tanken in Polen wieder attraktiv Trotzdem bleibt der ganz große Ansturm deutscher Autofahrer aus.

Tanken an der Carrefour-Tankstelle in Zgorzelec: Viele Deutsche füllen hier die Tanks ihrer Autos. In Deutschland sind die Spritpreise im Vergleich zum Sommer wieder gestiegen.Foto: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Das waren noch Zeiten, mitten im Sommer dieses Jahres. Da hatte ein plötzlicher Preisrutsch den Ölmarkt erwischt, ein weltweites Überangebot an Öl ließ die Preise fallen und damit auch die für Benzin und Diesel. Vorbei. Inzwischen steigen die Spritpreise wieder, liegen hierzulande etwa auf dem Niveau von Mai, Juni. Vorbei auch die Zeiten, in den in Polen noch billiggetankt werden konnte? Nein. Gestern gegen Mittag und am Nachmittag kostete ein Liter Superbenzin an den Görlitzer Markentankstellen 1,37 Euro. Der Liter Diesel war für 1,18 Euro zu haben.

Der Vergleich mit polnischen Tankstellen ist ein wenig schwierig, weil die Preise dort stark schwanken, auch innerhalb eines Tages. Zudem gibt es den wechselnden Umrechnungskurs Zloty-Euro. Bei Carrefour in Zgorzelec, einer ausgesprochenen Billigtanke jenseits der Neiße, gab es in den vergangenen Tagen den Liter Super für rund einen Euro. Bei 50 getankten Litern macht das immerhin 18,50 Euro Preisunterschied zu Görlitz aus, Stand Freitagnachmittag. Trotzdem, den ganz großen Boom machen Zgorzelecer Tankstellen nicht aus – trotz steigender Spritpreise in Deutschland. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. „Wir haben sehr viele deutsche Stammkunden“, schildert ein Angestellter einer polnischen Tankstelle gegenüber der SZ. Diese kommen so oder so, egal wie groß der Unterschied zwischen polnischen und deutschen Benzinpreisen sei. „Das ist eine Frage der Einstellung“, so der Tankstellen-Mitarbeiter. Entweder man tanke generell in Polen oder man tue das eben nicht, findet er. Eine Einstellungsfrage. „Unser Benzin und Diesel ist aber genauso gut wie der in Deutschland“, versichert er. Ja, so der Tankstellenmitarbeiter, er merke schon, wenn die Spritpreise wieder einmal anziehen. Dann kommen mehr Deutsche, aber nicht in großem Maße. „Der Ansturm hält ein paar Tage an, dann normalisiert sich die Situation aber auch wieder ganz schnell, egal, wie es mit den Preisen aussieht“, sagt er.

Werner Mehner aus der Nähe von Leipzig tankt generell in Polen. Er ist sozusagen einer der Stammkunden. Herr Mehner arbeitet als Selbstständiger im Außendienst, hat auch im europäischen Ausland zu tun. „Wenn ich in Polen unterwegs bin, fülle ich den Tank meines Autos immer gleich hinter der Grenze. Auf dem Rückweg ist es dann dasselbe Spiel: Kurz vor Deutschland wird noch einmal vollgetankt“, sagt er. Warum Geld verschwenden?, ist sein Motto. Er könne zwar Spritkosten am Ende von der Steuer absetzen. „Aber wenn ich heute tanke, sind die Euro erst einmal weg. Und der Unterschied zwischen Polen und Deutschland ist für jemanden wie mich, der mit jedem Euro rechnen muss, doch schon erheblich“, findet Herr Mehner.

Walter und Rita aus dem Görlitzer Umland möchten ihren Nachnamen nicht verraten. Sie sind überzeugte Deutschland-Tanker. „Wissen Sie, in den vergangenen Jahren gab es doch immer wieder einmal Berichte in der Presse über schlechtes Benzin im Ausland“, sagt Walter. Warum, so fragt er, soll er sein Auto einem derartigen Risiko aussetzen? „Wir sind beide Rentner, fahren nicht mehr große Strecken“, ergänzt seine Frau. Mal bis zu Marktkauf, mal bis zu Kaufland, mal bis zu den Kindern und Enkeln in der Gegend – das war es dann auch schon. „Wenn ich jeden Tag zig Kilometer bis zur Arbeit pendeln müsste, dann würde ich es mir vielleicht auch überlegen, in Polen zu tanken“, sagt Walter. Aber in seiner Situation möchte er dem Auto nun mal nur das Beste zukommen lassen, kein Risiko eingehen und tankt deshalb in Deutschland. „Wahrscheinlich werde ich mir ja kein anderes Auto mehr zulegen. Deshalb hege und pflege ich es “, schmunzelt Walter.

Trotz Grenzlage und der damit starken Polen-Konkurrenz: In Görlitz lagen die Benzinpreise am Freitagnachmittag über dem sachsenweiten Durchschnitt: Der Liter Super (E5) kostete demnach „nur“ 1,34 Euro, der Liter Diesel 1,14 Euro.

