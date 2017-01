Gestiegene Anerkennung Am Samstag steht in Kitzbühel die schwerste Abfahrt der Welt an. Den deutschen Fahrern wird nicht nur dort einiges zugetraut.

Beim Super-G von Kitzbühel fuhr Josef Ferstl auf Platz acht – und ärgerte sich über verlorene Zeit. Foto: dpa © dpa

Vor der schwersten Abfahrt der Welt auf der Streif in Kitzbühel ist der Respekt vor den deutschen Skirennfahrern groß wie lange nicht mehr. Josef Ferstl zeigte mit Rang acht im Weltcup-Super-G am Freitag und nur einer halben Sekunde Rückstand auf die Podestplätze zum Auftakt in das lange Hahnenkamm-Wochenende, warum. „Es freut mich extrem, dass wir die Trainingsleistungen mittlerweile ganz gut umsetzen können“, sagte Ferstl einen Tag vor dem Höhepunkt in Österreich. „Ich habe mir gedacht: Ja geil! Eine einstellige Zahl ist immer gut. Schon cool.“

Allerdings gab sich der 28-Jährige nach der zehnten deutschen Top-15- und der sechsten Top-10-Platzierung in Serie im Super-G auch selbstkritisch. „Ich habe an der Hausbergkante ehrlich gesagt zu viel Zeit gehabt zu überlegen und leicht quergestellt. Top 10 ist perfekt, auch wenn es weiter nach vorne hätte gehen können“, sagte er 19 Tage vor dem Herren-Super-G bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz.

Das glaubt auch Kjetil Jansrud, der bislang dominierende Super-G-Fahrer im WM-Winter. Nach dem Ende seiner Siegesserie – Jansrud gewann die ersten drei Super-G der Saison – und Rang neun auf der Streif sagte der Norweger über die deutschen Speedfahrer: „Von den vier Leuten am Start sind zwei, vielleicht sogar drei potenzielle Rivalen um Siege in der Zukunft.“ Jansrud hofft auf einen anhaltenden Aufschwung: „Deutschland ist einer der größten Märkte für den Skirennsport, und wir brauchen das Interesse dort. Es war groß, als Felix Neureuther im Slalom so richtig gut war, aber wir brauchen auch einen Speedfahrer auf dem Podest und mit Siegen.“

Ferstl hat die gestiegene Anerkennung der Konkurrenz längst registriert. „Man wird ernster genommen. Man wird mitgefilmt, die anderen Nationen schauen, was wir für Zeiten fahren. Das ehrt und spornt sehr an, ist einfach cool“, sagte er in Kitzbühel und freute sich über den knappen Vorsprung auf Jansrud. „Zwei Hundertstel, da habe ich mal das Glück auf meiner Seite gehabt. Es ist echt cool, wenn man mal einen Herrn Jansrud im Griff hat.“ (dpa)

TV-Tipp: Abfahrt Männer, Kitzbühel, 11.30 Uhr im ZDF

