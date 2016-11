Gestatten: Raduga Die Titelfigur des Weihnachtsmärchens in Zittau wird in den Theater-Werkstätten hergestellt. Die Zeit drängt, die Premiere von „Der Drache im Schrank“ ist bald.

zurück Bild 1 von 2 weiter Kerstin Buss zeigt den Kopf des kleinen Drachen, den sie noch fertig bemalen muss. © Matthias Weber Kerstin Buss zeigt den Kopf des kleinen Drachen, den sie noch fertig bemalen muss.

Währenddessen setzt Schlosser Bernd Eifler (kleines Foto) den großen Drachenkopf probeweise auf.

Grün leuchten die Augen des kleinen Drachen. Zumindest auf der einen Seite. Mit dem zweiten Auge ist Kerstin Buss noch beschäftigt. Die ersten Konturen sind bereits zu erkennen. Damit die Farbe nachher nicht abblättert, wird die Theaterauszubildende noch eine Schicht Gummimilch darüberstreichen.

Der Drachenkopf hat zu diesem Zeitpunkt schon einige Abteilungen durchlaufen. Die liebenswerte Flügelechse musste erst einmal entworfen und gezeichnet werden. Eine bunte Skizze hängt auch am Arbeitsplatz von Kerstin Buss in der Maskenabteilung. Sonst werden hier die Schauspieler frisiert und geschminkt, jetzt gilt es, den Drachen Raduga fertigzustellen. Schließlich ist bereits am 26. November Premiere des Weihnachtsmärchens „Der Drache im Schrank“.

Damit aus der Drachen-Zeichnung eine richtige Puppe wird, ist zuerst aus sogenanntem Hasendraht ein Kopf gestaltet worden, der mit Ton abgeformt wurde. Darauf hat Kerstin Buss 15 Schichten Gummimilch aufgetragen. Nachdem diese trocken waren, konnten Draht und Ton entfernt werden. Das Ergebnis hält die junge Frau nun in den Händen. „Es ist wie eine dicke Badekappe“, beschreibt sie den Kopf des kleinen Drachen. Nach dem Anmalen bekommt die Handpuppe noch zwei Klappen, damit später der Mund bewegt werden kann. In der Theaterschneiderei entsteht derweil der Körper des Drachens. Er wird mit einem dehnbaren Stoff bezogen, der mit farbigen, glitzernden Schuppen bedruckt ist.

Die Theaterschneider werkeln gleichzeitig an der großen Version von Raduga. Denn die Titelfigur des Weihnachtsmärchens gibt es gleich dreimal. Vom Baby bis zum ausgewachsenen Exemplar ist alles dabei, sagt Theatersprecherin Franziska Springer. Gerade in dem großen Drachen steckt jede Menge Arbeit drin. Die farbigen Schuppen der beiden Drachenschwänze sind beispielsweise einzeln zurechtgeschnitten und angenäht worden. „Da haben viele Hände mitgeholfen“, sagt Gewandmeisterin Birgit Lindner, die die Theaterschneiderei leitet. Jeder müsse wissen, was der andere tut. Fehler könne man sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr leisten.

Die neue Zittauer Ausstattungsleiterin Gretl Kautzsch lächelt, als ihr die Frage gestellt wird, ob sie angesichts der immer näher rückenden Premiere nicht ein bisschen im Stress sei. „Das ist untertrieben. Wir sind total im Stress“, antwortet sie. In der nächsten Woche muss alles soweit zusammengebaut sein, dass die Proben mit den Schauspielern beginnen können. Während der kleine Drache nur mit der Hand bewegt wird, schlüpft in das große Modell ein Darsteller hinein. Und der muss natürlich noch ein bisschen üben, um im Stück mit dem Drachenkostüm richtig laufen zu können. „Ab nächster Woche sind nur noch kleinere Änderungen möglich“, meint Frau Kautzsch.

Sie selbst hat bereits einige Erfahrungen mit Puppen. So arbeitete sie vor ihrem Engagement in der Mandaustadt ein Jahr am Puppentheater Magdeburg. Außerdem habe sie in Stuttgart mit einem Puppenbauer eine Puppe gestaltet. Diese Arbeit im Kleinen habe ihr bei der jetzigen Aufgabe geholfen. Auch wenn Drache Raduga deutlich größer als die damalige Puppe ist.

Das große Drachenkostüm muss zum einen so leicht sein, dass es der Schauspieler problemlos während der Vorstellung tragen kann. Zum anderen muss es aber auch so stabil sein, dass es alle Aufführungen ohne Beschädigungen aushält. Vom 26. November bis zum 28. Dezember sind bislang 38 Vorstellungen im Zittauer und im Görlitzer Theater vorgesehen. Das Interesse ist wieder groß. Von den insgesamt 28 Terminen in Zittau sind schon jetzt, zwei Wochen vor der Premiere, 13 ausverkauft. Das Theater hat deshalb bereits eine Zusatzvorstellung am 20. Dezember ins Programm aufgenommen, für die es inzwischen aber auch keine Karten mehr gibt.

Und selbst nach den Vorstellungen im Gerhart-Hauptmann-Theater müssen die Drachenkostüme noch eine Weile halten. Das Bühnenbild samt der Kostüme des Weihnachtsmärchens wird nach dieser Spielzeit vom Theater aus Békéscsaba in Ungarn übernommen. Mit der Zittauer Ausstattung soll das Stück dann neu inszeniert werden.

Doch erst einmal müssen die Aufführungen in Zittau und Görlitz absolviert werden. Um die Wartezeit auf das diesjährige Weihnachtsmärchen zu verkürzen, hat das Gerhart-Hauptmann-Theater einen Bastel- und Malwettbewerb initiiert. Alle Kinder sind dazu aufgerufen, den Drachen Raduga so darzustellen, wie sie sich ihn selber vorstellen. Die Kunstwerke können bis zum 19. November zu den Kassenöffnungszeiten im Theater abgegeben oder mit der Post geschickt werden. Die schönsten Einsendungen werden bis zum Ende des Jahres im Theaterfoyer ausgestellt. Außerdem dürfen sich die drei besten Künstler auf tolle Siegprämien freuen. Die Preisverleihung findet in passendem Rahmen nach der Premiere am 26. November auf der Premierenfeier im Theaterfoyer statt.

Premiere feiert „Der Drache im Schrank“ am 26. November, um 18 Uhr. Für diese erste Vorstellung gibt es noch Karten – ebenso wie für die nachfolgenden Aufführungen am 27. November, um 15 Uhr, und am 30. November, um 10 Uhr, sowie zahlreiche Dezember-Termine.

zur Startseite