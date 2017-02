Gestank bei Pegida-Demo

Pegida-Demonstrant mit Kopfbedeckung (Archivfoto). © dpa

Am Rande der Pegida-Demonstration am Montagabend haben Unbekannte eine übel riechende Substanz freigesetzt.

Wie die Polizei mitteilte, wurden auf der Prager Straße, in Höhe Haus des Buches, sowie am Wiener Platz drei Ampullen festgestellt. „Zwei von ihnen waren zerbrochen und verströmten einen penetranten Geruch“, hieß es in einer Pressemitteilung am Dienstag. Die dritte Phiole wurde den Angaben zufolge unbeschädigt sichergestellt.

Im Anschluss an die Demonstration berichteten bereits am Abend Pegida-Demonstranten und Teilnehmer des Gegenprotests auf diversen Social-Media-Profilen über den Vorfall. Dabei beschuldigten sich beide Lager gegeneitig, den Gestank verursacht zu haben.

Alle Ampullen wurden auf der geplanten Route des „Abendspaziergangs“ des rechtspopulistischen Bündnisses gefunden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Das genaue Ergebnis der Untersuchung der gefundenen Flüssigkeit steht noch aus.

Außerdem ermittelt die Polizei gegen 30 Personen, die sich auf die Fahrbahn der Waisenhausstraße gesetzt und damit ein Passieren des Pegida-Aufzuges verhindert hätten. Die Gruppe sei mehrfach zum Verlassen der Straße aufgefordert worden, habe sich jedoch den Anweisungen der Beamten widersetzt. Die „Spaziergänger“ mussten über ein angrenzendes Gleisbett umgeleitet werden, der Straßenbahnverkehr war kurzzeitig unterbrochen. Die Polizei prüft Verstöße gegen das Sächsische Versammlungsgesetz. (szo)

