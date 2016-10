Gestank beendet Ü-31-Party vorzeitig Das Bautzener Kornmarkt-Center musste in der Nacht zu Sonntag evakuiert werden. An mehreren Stellen war übelriechende Substanz verteilt worden.

Unter Atemschutz machen sich Feuerwehrleute im Kornmarkt-Center auf die Suche nach der Quelle des Gestanks. © Toni Lehder

Die Ü-31-Party, zu der in der Nacht zu Sonntag mehr als Tausend Gäste in das Bautzener Kornmarkt-Center gekommen waren, musste kurz nach Mitternacht abgebrochen werden. Die Verantwortlichen ließen den Gebäudekomplex gegen 1.30 Uhr räumen, nachdem mehrere Gäste über Atemwegsreizung oder Übelkeit klagten. Zu dem Zeitpunkt hielten sich nach Angaben des Veranstalters etwa 1 300 Personen in dem Einkaufszentrum auf, teilt Polizeisprecher Thomas Knaup mit.

Die Berufsfeuerwehr Bautzen unterstützte bei der Räumung des Gebäudes, welche ruhig und ohne Vorkommnisse verlief. Vor Ort waren auch die Freiwilleige Feuerwehr Kirschau, der ABC Fachberater und der Kreisbrandmeister. Zwei Personen wurden ambulant behandelt, mindestens zwei stellten sich selbst im Krankenhaus vor, um sich vorsorglich untersuchen zu lassen. Ein Rettungswagen brachte eine 49-Jährige aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums in ein Klinikum.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ist davon auszugehen, dass Unbekannte eine übelriechende Substanz an mehreren Orten in dem Gebäude verteilt haben. Gäste nahmen diese zeitlich versetzt, aber lokal begrenzt, auf allen drei Ebenen des Kornmarkt-Centers wahr. Ermittler sicherten Spuren, die in den kommenden Tagen ausgewertet werden.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Untersuchungen werden in alle Richtungen geführt. (szo)

Die Polizei sucht Zeugen:

Wer hat gesehen, wie jemand auf den Tanzflächen oder vor den Bars in dem Haus eine farblose Substanz verkippt oder dort Behältnisse mit dieser abgelegt hat?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bautzen, auch telefonisch unter 03591 356-0, entgegen.

zur Startseite