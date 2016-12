Geständnisse in der Untersuchungshaft Um eine angebliche Unterkunft für Flüchtlinge zu verhindern, sollen zwei Männer gezündelt haben – in einem alten Hotel.

„Lügen Hotel“ hatte jemand auf den Schaukasten des leer stehenden Hotels geschmiert. © Alexander Schneider

Sinnloser kann eine Tat wohl nicht sein. Zwei Männer sollen das leer stehende Visa Hotel in Cossebaude angezündet haben, weil sie die Nutzung des Gebäudes als Flüchtlingsunterkunft verhindern wollten. Doch eine solche Nutzung des desolaten Plattenbaus in der Breitscheidstraße sei nicht beabsichtigt gewesen, teilte die Stadtverwaltung nach dem Brand mit. Schon viele Monate zuvor sei eine Unterbringung von Menschen in dem Haus ausgeschlossen worden. Das kann passieren, wenn „postfaktisch“ auf Wirklichkeit trifft.

In der Nacht zum 31. Oktober 2015 wurde auf mehreren Etagen des viergeschossigen Plattenbaus Kraftstoff verteilt und angezündet. Die Feuerwehr löschte die Flammen, suchte Glutnester – der Einsatz dauerte Stunden. Die für extremistische Straftaten zuständigen Ermittler des Operativen Abwehrzentrums (OAZ) haben die Männer im Juli dieses Jahres festgenommen. Der 29-jährige Kesselsdorfer und der 28-jährige Dresdner saßen drei Monate in Untersuchungshaft – von Mitte Juli bis Mitte Oktober. In dieser Zeit haben sie nach Angaben der Dresdner Staatsanwaltschaft die Tat eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft hat in diesem Monat vor einem Schöffengericht des Amtsgericht Dresden Anklage wegen Brandstiftung erhoben. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest. In der Anklage ist von einem Gebäudeschaden von etwa 1,5 Millionen Euro die Rede.

Verdächtige nicht vorbestraft

Die beiden Beschuldigten sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft weder vorbestraft noch als Mitglieder einer rechtsextremen Gruppierung bekannt. Damit unterstreichen sie eine neue Entwicklung, die auch von den Staatsschutz-Ermittlern des OAZ als „besonders“ bezeichnet wird. 80 Prozent der ermittelten Tatverdächtigen sind entweder nie polizeilich in Erscheinung getreten oder wenn doch, dann nicht einschlägig. „Wir würden das auch gerne verstehen“, sagt OAZ-Sprecherin Kathleen Doetsch.

Der Brand in Cossebaude hatte Aufsehen erregt. In jener Nacht wurde auch ein Brandanschlag in Dippoldiswalde verübt. Dort brannten 20 Container einer Baufirma aus, die für Asylunterkünfte bestimmt waren. Trotz des zeitlichen Zusammenhangs geht die Staatsanwaltschaft nicht davon aus, dass die beiden Brandstiftungen miteinander zu tun haben.

