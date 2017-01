Gespurte Loipe im Friedewald? Eine Entscheidung dazu soll am Wochenende fallen.

Ski Heil: Im Friedewald ist Skilanglauf auf den befestigten Wegen möglich. Wie Rolf Baum vom SV Elbland Coswig-Meißen berichtet, haben Freunde des Wintersports jetzt die Chance, gleich vor der Haustür ihrem Hobby nachzugehen. © Peter Anderson

Ski- und Radsportler Rolf Baum vom SV Elbland Coswig-Meißen hat am Donnerstag die Wintersportbedingungen im Friedwald zwischen Coswig und Auer getestet. Seinen Angaben zufolge ist auf dem neu gefallenen Schnee Skilanglauf auf den befestigten Wegen möglich. Die Schneehöhe schätzt er auf etwa 15 Zentimeter. Freunde des Wintersports bekämen dadurch die Chance, gleich vor der Haustür ihrem Hobby nachzugehen.

Einstiege in das Wegesystem sind möglich an der Hohensteinstraße in Coswig oder an der S 81 in Höhe des Ulrich-Tunnels am Gabelweg.

In einem nächsten Schritt will der SV Elbland sich nach Angaben Baums mit Waldbesitzer Daniel von Sachsen abstimmen, ob vor dem Wochenende maschinell gespurt werden kann. (SZ/pa)

