Gespurt bis zum Gipfel Die Loipen am Neukircher Valtenberg sind seit Mittwochnachmittag bereit für die Wintersportfans.

© Uwe Soeder

Beste Bedingungen für Skiläufer: Die Loipen am Neukircher Valtenberg sind seit Mittwochnachmittag gespurt – darunter der beliebte Wanderweg zum Gipfel. Einkehren kann man in der Valtenbergbaude. Der Einstieg in die Loipe ist am Touristenparkplatz, Karl-Berger-Straße möglich. Dort parkt man gebührenfrei.

In Sohland wurden einige Bereiche gewalzt. Nach und nach werden jetzt auch die verschiedenen Strecken gespurt. Der Skilift im Tännicht geht am Freitag um 15 Uhr für jedermann in Betrieb. Das kündigte der Skiclub Sohland an. An diesem Tag läuft die Anlage bis 21 Uhr. Für gute Sicht in den Abendstunden sorgt eine Flutlichtanlage. Am Wochenende ist der Lift dann von 10 bis mindestens 20 Uhr in Betrieb.

Auch der Skilift in Wehrsdorf läuft jetzt; wochentags in der Zeit von 14 bis 20 Uhr, sonnabends und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Auch dort gibt es eine Flutlichtanlage. An beiden Skihängen werden heiße und kalte Getränke sowie kleine Speisen verkauft. Bereits seit Montag ist der Lift in Rugiswalde in Betrieb – wochentags von 10 bis 20 Uhr, am Wochenende ab 9 Uhr. (SZ)

Schneetelefon Neukirch, 035951 25119

Schneetelefon Sohland: , 035936 429011

skiclub-rugiswalde.de

