Gesprächsbedarf beim Schulkomplex

Schleife. Die Beschlüsse zur Überarbeitung der Planungen des deutsch-sorbischen Schulkomplexes in Schleife sind vertagt. Schleifes Bürgermeister Reinhard Bork hat die Punkte von der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Dienstag genommen. Es gebe noch Gesprächsbedarf über Nachbesserungen an den Planungen, begründet Reinhard Bork den Schritt. Die Gemeinde versuche die Entwurfsplanung zu optimieren, da man mit den Kosten noch nicht da sei, wo man hin wolle, sagt Schleifes Bauamtsleiter Steffen Seidlich. Die Kosten sind also noch zu hoch. Details nennt der Bauamtsleiter in der Sitzung nicht.

Auf Nachfrage eines Bürgers, wie es nun mit dem Schulkomplex weiter gehe, dessen Baustart eigentlich im September habe erfolgen sollen, erklärt Seidlich, dass man dabei sei, das erste Los fertigzustellen. Dieses enthält die Erschließung des Geländes, eine Trafostation und einen Zaun. Zum entsprechenden Leistungsverzeichnis habe die Gemeinde am Dienstag bei den Planern ihre Anmerkungen eingereicht. Wenn diese Punkte geklärt seien, könne ausgeschrieben werden. In der Gemeindeverwaltung geht man davon aus, im Januar in die Umsetzung gehen zu können, wenn das Wetter es zulässt. (bb)

