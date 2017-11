Gespräche zur Sicherheit auf Weihnachtsmarkt Ob es Betonpoller oder eine erhöhte Polizeipräsenz geben wird, wird noch entschieden.

Ob sogenannte Nizza-Sperren – wie hier am Striezelmarkt in Dresden – auch am Meißner Weihnachtsmarkt aufgebaut werden, soll in Gesprächen jetzt geklärt werden. © Archiv: Christian Essler

Nizza-Sperren auf dem Meißner Weihnachtsmarkt und dazu erhöhte Polizeipräsenz? Ein solches Szenario wäre auch bei der am 27. November beginnenden Meißner Weihnacht denkbar. Dresdner Verhältnisse sind aber wohl nicht zu befürchten. Hier werden 160 Betonpoller den Striezelmarkt umstellen, um Besucher vor potenziellen Attentätern zu schützen.

Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz kurz vor Weihnachten 2016 hatte es auch in Meißen Zufahrtssperren für Pkw und Lkw gegeben. Die Zuständigkeit über Fragen der Sicherheit habe damals die sächsische Landespolizei übernommen, erinnert sich Uwe Reichel, Vorsitzender des Meißner Gewerbevereins. Dieser organisiert die Meißner Weihnacht.

Über das Sicherheitskonzept in diesem Jahr sei man mit Polizei und Ordnungsamt der Stadt in fortlaufenden Gesprächen. In den nächsten Wochen solle es weitere Abstimmungen geben. Ob es Betonpoller oder eine erhöhte Polizeipräsenz geben wird, sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher, so Reichel gegenüber der SZ. (SZ/mhe)

