Gespräche zum Heiratsmarkt Ein Unternehmer aus Radebeul will das Volksfest wiederbeleben – jetzt gibt es dazu einen Termin im Rathaus.

Nachdem ein erster Termin vor wenigen Tagen nicht zustande kam, will sich der Radebeuler Unternehmer Andreas Pippart nun Mitte November mit der Nünchritzer Rathaus-Spitze treffen, um über eine eventuelle Wiederbelebung des Heiratsmarktes in Diesbar-Seußlitz zu sprechen. Darüber informierte Bürgermeister Gerd Barthold (CDU) Anfang der Woche. „Er hat mir gegenüber Interesse bekundet“, so der Bürgermeister.

Bereits im Mai hatte der Chef des privaten Dresdner Fernsehsenders MyTVplus Andreas Pippart gegenüber Medien angekündigt, den traditionellen Heiratsmarkt mit Bühnen, Livemusik und den berühmten Jux-Hochzeiten für einen Tag organisieren zu wollen, der in den 1990ern am Himmelfahrtstag bis zu 15 000 Besucher in das Elbweindorf gelockt hatte.

Damals hatte das Projektzentrum aus Dresden noch die Fäden in der Hand, schmiss aber aufgrund fehlender Zuschüsse im Jahr 2011 hin. Seitdem laden die Besenwirtschaften und Lokale in Diesbar-Seußlitz an Männertag zu einem Familienfest ein. Das Konzept werde sehr gut angenommen, heißt es, weshalb man vorerst auch daran festhalten wolle. (SZ/ste)

zur Startseite