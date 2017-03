Gespräche zum Buschmühlenbad Die Wasserratten im Rödertal streben eine Öffnung des Hauswalder Bades im Juni an und suchen Mitstreiter.

Nur noch rund zehn Wochen sind es bis zum Start der meisten Bäder in die Freibadsaison. Ob im Rödertal noch alle Bäder wie gewohnt eröffnen ist nach wie vor nicht raus. Es geht um die Zukunft des Naturbades Buschmühle in Hauswalde. Das wurde zwar nicht geschlossen. Gewissermaßen verabschiedete sich die damals noch selbstständige Gemeinde Bretnig-Hauswalde schon weitgehend davon, indem sie für die Zukunft auf Fachpersonal verzichtet, um Geld zu sparen. Eine andere Betriebsform sollte gefunden werden.

Eine Arbeitsgruppe des Ortschaftsrates (ehemaliger Gemeinderat) gab den Anstoß. Ein Arbeitskreis sowie eine Initiativgruppe wollen nun das Bad retten. Dass sie gute Chancen und die Notwendigkeit dafür sehen, das Bad in neuer Trägerschaft weiter zu führen, ließen sie schon vor ein paar Wochen wissen. Es wäre jammerschade, wenn das Freizeitangebot verfalle, so der Tenor. Das rief auch Skeptiker auf den Plan, die nicht daran glauben. So schrieb ein Herr aus Dresden. Dass er nicht einmal einen Lösungsansatz des Problems erkennen könne und alles nur an den Haaren herbeigezogen sei. Die Badfreunde wollen das Gegenteil beweisen und sind damit beschäftigt, die Wiedereröffnung voranzubringen. Schließungsgerüchten tritt Stadtrat Siegfried Mager entschieden entgegen. Freilich wissen die Badfreunde auch, dass es kein Spaziergang wird. Die Stadt, so Siegfried Mager, habe aber ebenfalls Interesse, dass das Naturbad in anderer Trägerschaft fortgeführt werde. Als Verein zum Beispiel, es könne aber auch andere Rechtsform sein, so Mager. Selbst könne die Stadt das Bad nicht mehr betreiben. Das sagte er nach einem Gespräch mit Bürgermeisterin Kerstin Ternes. „Es kommt viel Arbeit auf den Träger zu. Die ist nur zu bewältigen, wenn viele Menschen bereit sind, mitzuarbeiten oder das Bad finanziell zu unterstützen.“

Strandbadvariante abgelehnt

Deshalb wolle er über die Zeitung noch einmal einen Aufruf starten. Angestrebt sei derzeit eine Eröffnung Anfang Juni. Sicher ist das noch nicht. Zu klären ist bis dahin vor allem, was an Personal zwingend gebraucht wird. Davon sei abhängig, ob der Termin im Juni zu halten ist. Dabei streben die Badfreunde an, die vorhandene Ausstattung zu erhalten. Siegfried Mager: „Sonst geht ja Attraktivität verloren. Deshalb werde eine Strandbadvariante ohne Personal zur Überwachung, wie sie die Gemeinde ins Spiel gebracht habe, abgelehnt. Die wäre mit dem Rückbau solcher Anlagen wie dem Sprungturm und der Rutsche verbunden – aus Sicherheitsgründen. Im Großröhrsdorfer Rathaus ist man noch vorsichtig mit Prognosen. Es gebe unterschiedliche Varianten, das Bad zu erhalten, so Bürgermeisterin Ternes: „So sind wir sehr froh über die engagierten Bürger. Es wäre gut, wenn ein Weg gefunden wird, das Bad weiter zu betreiben.“ Die Chance sei da. Allerdings: „Es fehlen noch einige Voraussetzungen“, so Kerstin Ternes. Die müsse die Stadt dann gründlich als Eigentümer prüfen. So müsse die Übernahme mit allen Rechten und Pflichten passieren. Damit stehe und falle ein neues Badkonzept. Im März soll es zu einem Treffen mit Vertretern der Badinitiative kommen, um die Vorstellungen zu erörtern.

Sparkonzept ist bindend

Knackpunkt sind Haftungsfragen, wenn etwas passiert. Ein Betreiberverein z. B müsse zwar nicht so hohe Auflagen erfüllen wie eine Stadt, aber ohne einen Rettungsschwimmer werde es wohl nicht gehen, wenn die Ausstattung erhalten werden soll. Die Stadt könne mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es um die Gründung eines Vereins oder einer Betreibergesellschaft geht. Der Bauhof könne bei der Bewirtschaftung helfen. Ein Betrieb unter Regie der Stadt sei aber ausgeschlossen. „Es gibt keine andere Wahl“, so Kerstin Ternes. Das Sparkonzept der Gemeinde Bretnig-Hauswalde aus dem Vorjahr sei bindend, an dem werde nicht gerüttelt. Es ist letztlich eine Voraussetzung, um den Neubau der Grundschule in Bretnig stemmen zu können. Das Sparkonzept spricht zwar nicht von Schließung, aber von einer anderen Betriebsform ohne Fachpersonal. Die soll nun geschaffen werden.

Ansprechpartner für künftigen Verein: Hans-Jürgen Knoth, 035952 32066, seemann7346@gmx.de und Sven Heinrich, 0174 2482495, sven@antr.de

