Gespräche über alte Brauerei abgebrochen

Die Stadt hat derzeit keinen Kontakt zum Eigentümer der alten Brauerei an der Poppitzer Straße. Das bestätigte Baubürgermeister Tilo Lindner. „Der Eigentümer ist beim Abriss auf Fördermittel angewiesen, die jedoch nicht in Aussicht stehen.“ Ohne Zuschuss sei die Erschließung von Bauland aber offenbar nicht rentabel. Stadtrat Kurt Hähnichen (CDU) hatte sich in der Sitzung des Bauausschusses nach dem Stand der Dinge auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei erkundigt. Der ruinöse Zustand der Gebäude sei unhaltbar. (SZ/ veb)

