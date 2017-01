Gut zu wissen Gespräche mit Investoren für den Nicolaner laufen Der Insolvenzverwalter will am bisherigen Gastrokonzept festhalten. Dafür hat er mögliche Partner gefunden.

Das Landhotel „Zum Nicolaner“ hat weiterhin für seine Gäste geöffnet. Ein neuer Investor ist in Sicht. © Archiv/André Braun

Für viele ist das Landhotel „Zum Nicolaner“ in Obergoseln noch immer eine Adresse, wenn man gutbürgerlich Speisen will. Geschäftsleute übernachten gern im Hotel, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Service stimmen – auch in einer Zeit, in dem es dem Unternehmen nicht ganz so gut geht. Es stellte im September einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Anfang November wurde es eröffnet.

Matthias Meindel wurde von der Chemnitzer Kanzlei Flöther & Wissing für die Insolvenzverwaltung und Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes eingesetzt. Er ist optimistisch, bald den richtigen Investor gefunden zu haben. Man sei noch im Verkaufsprozess, so Meindel. Es gebe verschiedene Interessenten. Die einen kommen aus der Wirtschaft und aus der Region. Andere haben Erfahrungen in der Gastronomie und wollen sich selbstständig machen. „Das Pflänzchen Verkauf wächst“, so Meindel. Er hatte Ende vergangenen Jahres Hoffnung, dass der Verkauf abgewickelt und ein Neustart im Januar möglich sei. Doch man habe sich mit dem Investor nicht einigen können.

Nun sind neue Verhandlungen mit anderen Interessenten angelaufen. Geht es nach dem Insolvenzverwalter, soll es Ostern einen Neustart geben. Ziel sei es, so Meindel, das Landhotel „Zum Nicolaner“ zu erhalten. Das sei auch wichtig für die dort arbeitenden Menschen. „Sie sind in den letzten Monaten mit uns durch das Tal der Tränen gelaufen und haben viel möglich gemacht. Sie zeigen hohes Engagement“, sagte Matthias Meindel.

Schon deshalb hätten die Mitarbeiter einen guten Ausgang verdient. „Und nur ein in Betrieb befindliches Unternehmen kann veräußert werden“, ergänzt Meindel. Nach seiner Aussage gebe es bereits Buchungen bis Mitte des Jahres – sowohl für das Hotel als auch für das Restaurant. Das sei ein gutes Zeichen. Ob Bankettveranstaltungen, Hochzeiten oder Geburtstage, im Nicolaner könne nach wie vor gefeiert werden. „Die Nachfrage ist sehr gut. Die Leute zeigen sich solidarisch“, erklärt Meindel.

Er will am bisherigen Gastrokonzept festhalten und es erweitern, vielleicht etwas aufpeppen. Es habe sich gezeigt, dass das Konzept mit gutbürgerlicher Küche, Hotel und Veranstaltungsraum in der Region eine Daseinsberechtigung habe.

Der Nicolaner war durch ein Zerwürfnis mit einem Darlehensgeber in wirtschaftliche Schieflage geraten und musste einen Insolvenzantrag stellen. Seit 23 Jahren bietet der Nicolaner seine Räume für Tagungen und private Feiern an. Firmen aus der Region wählen das Hotel häufig für die Übernachtung ihrer Geschäftskunden.

zur Startseite