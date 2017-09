Gesperrter Gehweg ärgert Friedrichstädter

Plötzlich gab es kein Durchkommen mehr. Gut zwei Wochen mussten die Friedrichstädter lange Umwege in Kauf nehmen, weil die Altonaer Straße samt Gehweg gesperrt war. Eine Baustelle blockierte die Straße im Abschnitt zwischen Behring- und Löbtauer Straße. Nun können zumindest Fußgänger die Verbindung wieder nutzen. Dafür hatte sich Anwohner Andreas Warschau stark gemacht. Sicherlich nicht nur für den Vater eines Vierjährigen war die Komplettsperrung ein Problem – in Richtung Löbtau mussten die Bewohner einen Umweg von gut 400 Metern machen.

Warschau bringt sein Kind jeden Tag zu Fuß in den Kindergarten. Dieser Zustand sei unzumutbar gewesen, berichtet er der Sächsischen Zeitung. Die hakte beim Straßen- und Tiefbauamt nach. Nun gibt es eine Lösung. „Nach Anwohnerhinweisen und Beschwerden bei der zuständigen Bauleitung wurde durch die Baufirma das Logistikkonzept überarbeitet“, teilt Reinhard Koettnitz, Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes mit. Er stellte in Aussicht, dass ein Teil des Gehweges am kommenden Montag wieder geöffnet wird. Nun ist der Gehweg schon eher frei. Als Andreas Warschau am Donnerstagabend nach Hause kommt, kann er kaum fassen, was er sieht. Das Problem wurde bereits einen Tag nach SZ-Anfrage behoben. Nun geht es wieder auf direktem Weg zur Kita. (cla, SZ/noa)

