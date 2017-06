Gesperrte Straßen – lange Umwege Zwischen Putzkau und Neukirch wird auf der B 98 gebaut, in Seeligstadt am Erbgericht. Und es gibt weitere Baustellen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Noch steht dieses Verkehrsschild am Neukircher Ortsausgang in Richtung Putzkau. Zu Beginn der neuen Woche wird es ausgetauscht. Dann heißt es hier Baustelle und Zufahrtsverbot für die nächsten sechs Wochen. Der Landkreis lässt in den Sommerferien zwischen beiden Orten die Schwarzdecke der B 98 erneuern. Foto: © Steffen Unger Noch steht dieses Verkehrsschild am Neukircher Ortsausgang in Richtung Putzkau. Zu Beginn der neuen Woche wird es ausgetauscht. Dann heißt es hier Baustelle und Zufahrtsverbot für die nächsten sechs Wochen. Der Landkreis lässt in den Sommerferien zwischen beiden Orten die Schwarzdecke der B 98 erneuern. Foto:



Baustellenampeln, gesperrte Straßen, Umleitungen – seit Wochen ein gewohntes Bild in Bischofswerda und im gesamten Landkreis. Am Montag werden zwei weitere wichtige Straßen gesperrt. Auf der B 98 zwischen dem Ortsausgang Neukirch und der Putzkauer Schulstraße wird die Fahrbahn erneuert. Am Erbgericht in Seeligstadt beginnen im Zuge der Sanierung der Hauptstraße Kanal- und Straßenbauarbeiten. Die Kreuzung in Richtung Großröhrsdorf kann deshalb nicht befahren werden. Damit ist auch die Zufahrt zur Straße durch den Masseneiwald dicht. Beide Straßensperrungen sind nach Angaben des Landratsamtes bis zum 6. August, dem Ende der Sommerferien, geplant. Und es sind nicht die einzigen neuen Baustellen mit Beginn der Sommerferien im Bischofswerdaer Raum. Worauf müssen sich Autofahrer und Leute, die auf den Linienbus angewiesen sind, in den nächsten Wochen einstellen? Die SZ fragte nach.

B 98 im Oberland gesperrt – Umleitung über Neustadt

Die gute Nachricht: Die Bundesstraße zwischen Neukirch und Putzkau, seit Jahren ein Sanierungsfall, bekommt einen neuen Belag. Nur sechs Wochen haben die Bauleute Zeit, auf dem rund drei Kilometer langen Straßenabschnitt den alten Asphalt abzufräsen und die neuen Asphaltschichten einzubauen. Gebaut wird bewusst in den Sommerferien. Es sind weniger Leute als sonst und keine Schüler unterwegs. Damit sind zugleich weniger Linienbusse von der Straßensperrung betroffen.

Für die gesperrte Straße lässt das Landratsamt eine Umleitung ausschildern. Sie führt von Bischofswerda bzw. Putzkau auf der Ortsumfahrung Bischofswerda/Berthelsdorf bis nach Neustadt, von dort durch den Hohwald nach Steinigtwolmsdorf. Ringenhain und Neukirch sind von Steinigtwolmsdorf aus über die B 98 zu erreichen. Die ausgeschilderte Umleitung gilt auch für die entgegengesetzte Richtung.

Offizielle Umleitungen gelten als Empfehlungen für die Kraftfahrer. Trotz eines bis zu 25 Kilometer langen Umweges sprechen aus Sicht des Landratsamtes triftige Gründe für die weiträumige Umfahrung. Pressesprecher Gernot Schweitzer: „Auf der Grundlage der Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen ist stets eine geeignete, leistungsfähige und verkehrssichere Umleitungsstrecke auszuwählen. In Vorbereitung dieser und anderer Baumaßnahmen wurde die genannte Umleitungsstrecke festgelegt, weil sie als einzige geeignet ist, den Gesamtverkehr einer Bundesstraße aufzunehmen. Es gibt keine Alternativstrecken.“

Auch die Busse der Linie 181 (Bischofswerda – Oppach) werden ab Montag umgeleitet. Die Haltestellen Hartmannmühle und Brettmühle in Putzkau sowie die Haltestellen Niederdorf, Eiche, Zwiebackfabrik und Schule in Neukirch können während der Bauzeit nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle in beiden Fahrtrichtungen wird hinterm Hofgericht in Neukirch eingerichtet. Trotz der Umleitung gibt es keinen Sonderfahrplan, heißt es bei Regiobus. Fahrgäste müssen allerdings damit rechnen, dass sie etwas länger als sonst unterwegs sind.

Kreuzung in Seeligstadt gesperrt – Umleitung über Bischofswerda

Bereits seit vergangenem Jahr wird in Seeligstadt die Hauptstraße saniert – bei Vollsperrung für den Durchgangsverkehr. Die wichtigste Kreuzung im Dorf, die am Erbgericht, wo die Straßen aus Richtung B 6, Arnsdorf und Großröhrsdorf zusammentreffen, war bislang zumindest teilweise noch frei. In den Sommerferien ist auch sie für den gesamten Verkehr dicht, weil der Abwasserkanal verlegt und die Straße gebaut wird,

Links zum Thema Kommentar: Fair bleiben auf der Umleitungsstrecke

Mit Blick auf eine sichere und leistungsfähige Umleitung setzen die Verkehrsplaner auch hier auf eine weiträumige Umfahrung der Baustelle. Die Umleitung führt von Seeligstadt aus über die B 6 bis nach Bischofswerda, dann über die Ortsumfahrung bis Rammenau und von dort über Bretnig-Hauswalde nach Großröhrsdorf.

Für die Busse der Linie 193 (Bischofswerda – Großröhrsdorf über Großharthau) entfallen die Haltestellen Seeligstadt Massenei und Großröhrsdorf Masseneibad. Keine Auswirkungen haben die Straßenbauarbeiten dagegen auf die Linien 265 und 310. Diese fahren nur an Schultagen, also nicht in der Ferienzeit.

Weitere Baustellen – Umleitungen auch in Bischofswerda und Schmölln

Rossmann baut am Bischofswerdaer Markt. Ab kommendem Dienstag wird deshalb die Zufahrt zum Altmarkt von der Bautzener Straße voll gesperrt. Die Einmündung in die Hans-Volkmann-Straße bleibt frei. Eine Umleitung zum Markt wird über die Hellmuth-Muntschick- und Kamenzer Straße ausgeschildert, teilt die Stadtverwaltung mit. Diese Umleitung gilt voraussichtlich bis zum 3. April 2018.

Gesperrt wird vom 26. bis 30. Juni auch die Einmündung Kamenzer Straße/August-König-Straße in Bischofswerda. Grund ist der Breitbandausbau. Für Anlieger ist die Zufahrt bis zu den Hausnummern 14 und 17 aus Richtung Bautzener Straße frei. Busse können die Haltestelle am Gymnasium in der nächsten Woche nicht bedienen.

In Schmölln gibt es bereits seit mehreren Wochen eine Brückenbaustelle auf der Demitzer Straße. Bisher rollte dort der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbei. In den Sommerferien wird daraus eine Vollsperrung, teilt das Landratsamt mit. Als Alternativstrecke bietet sich der Weg über Bischofswerda an. Geplant ist der Brückenbau laut Kreisbehörde bis zum 28. Juli.

Alle Straßenbaustellen in Bischofswerda unter http://szlink.de/verkehr-biw

zur Startseite