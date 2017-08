Gesperrte Straßen für Radler Das Radrennen „Struppener Dreieck“ sorgt am Wochenende für Sperrungen und Umleitungen. Zum Glück nur wenige Stunden.

Für das Radrennen „Struppener Dreieck“ am 20. August werden in Struppen, Naundorf sowie Thürmsdorf einige Straßen gesperrt.

Laut der Verwaltung in Königstein sind in der Zeit von 11 bis 14 Uhr die Straßen Kirchberg, Wehlener Straße (Kreisstraße K 8733), Am Steinhübel in Naundorf, die Bärensteinstraße vom Lottersteig bis zur Thürmsdorfer Straße, die Kreisstraße K 8734 bis zur Landfleischerei sowie die Haupstraße 50 bis 100 für den Verkehr gesperrt.

Das Rennen wird jährlich vom 1. Radverein Pirna organisiert. Die Teilnehmer müssen acht Runden bewältigen. Besonders schwierig ist dabei der steile Anstieg am Kirchberg. (SZ/kk)

