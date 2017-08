Gesperrt bis Jahresende Die Behinderungen im Verkehr bleiben bis Dezember. Nur ein Teil der Zittauer Rietschelstraße wird nächste Woche fertig.

zurück Bild 1 von 2 weiter Absperrgitter beherrschen das Straßenbild an der Kreuzung Neiß/ Schrammstraße. An drei Abschnitten ist die Schrammstraße derzeit voll gesperrt. © matthias weber Absperrgitter beherrschen das Straßenbild an der Kreuzung Neiß/ Schrammstraße. An drei Abschnitten ist die Schrammstraße derzeit voll gesperrt.



Unbarmherzig brennt die Sonne am Dienstagmittag. 34,1 Grad Celcius melden die Wetterfrösche der Meteomedia Group und erklären Zittau an diesem Tag zum heißesten Ort Sachsens.

Die Schrammstraße im Bauabschnitt vier zwischen Friedens- und Südstraße sieht aus wie ein Verkehrsgarten. Unzählige Absperrgitter und Baken aus Kunststoff trennen Baustelle und Gehwege. Die zwei Passanten, die innerhalb einer Stunde hier vorbeikommen, interessieren die Absperrungen nicht. Sie überqueren die Baustelle auf dem kürzesten Weg. Fast alle Baugruben sind schon wieder zugeschüttet. Die neuen Wasser-, Gas- und Stromleitungen sind unter der Erde. Gelbe Bänder, die aus dem Sand hervorstehen, markieren die Lage der unterirdischen Leitungen.

„Nächste Woche beginnen wir mit dem Straßenbau, da sieht man mal was“, sagt Vorarbeiter Dieter Hauswald und nimmt einen Schluck aus der Wasserflasche.

Großbaustelle Schrammstraße liegt auf allen drei Bauabschnitten im Plan

„Alle drei Bauabschnitte der Schrammstraße liegen im Plan, viele Hauptleistungen sind erbracht“, erklärt Bauingenieur Frank Scholze, Geschäftsführer der Oberlausitzer Straßen-, Tief- und Erdbau Gesellschaft mbH (Osteg) in Zittau gegenüber der SZ. Das liege auch daran, dass der Untergrund homogener ist, als erwartet.

Auch im Bauabschnitt eins zwischen Äußerer Oybiner- und Humboldtstraße sind alle Medien unter der Erde und auch hier will die Osteg kommende Woche mit dem Straßenbau beginnen.

Im Bauabschnitt drei zwischen Hochwald- und der Südstraße bereiten einzelne Hausanschlüsse noch Probleme, sagt Bauleiter Michael Schulze. Alle drei Bauabschnitte bleiben voll gesperrt, die Kreuzungsbereiche bleiben aber befahrbar. Noch bis in den Dezember müssen Kraftfahrer die ausgeschilderten Umleitungen in Richtung B 96 und Grenzübergang über den Stadtring in Kauf nehmen. Der Bauabschnitt zwei zwischen Humboldtstraße und Hochwaldstraße wird erst im kommenden Jahr gebaut.

Erster Teil der Rietschelstraße wird bald fertig

Die Rietschelstraße im Bereich zwischen Äußere Weberstraße und Dresdner Straße ist voraussichtlich nächste Woche noch voll gesperrt. Der Asphalt kann noch nicht aufgebracht werden, weil er bei der Hitze nicht abkühlt, so die Baufirma. Im Auftrag der Stadt Zittau erneuerte die Osteg den Abwasserkanal. Am Rest der Straße im Abschnitt bis hoch zur Verlängerten Eisenbahnstraße wird in den nächsten Wochen noch gebaut. Die Sperrung dieser „Sackgasse“ betrifft dann nur noch die Anwohner der Seitenstraße.

Warten an der Ampel Neusalzaer Straße

Seit Mai verlegt die Bau GmbH Franke aus Hainewalde im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr und der Stadtwerke Zittau Versorgungsleitungen auf der Neusalzaer Straße im Bereich zwischen Bahnbrücke und der Kreuzung zum Gewerbegebiet. Die Leitungen sind bereits unter der Erde. „Nächste Woche beginnen wir mit dem Setzen der Bordsteine“, erklärte Dirk Franke gegenüber der SZ. Bleibt die Wetterlage trocken, wie es derzeit ist, will das Unternehmen in 14 Tagen mit dem Aufbringen der Asphaltdecke beginnen. Die Fahrbahn ist halbseitig gesperrt, eine Ampelanlage regelt den Verkehr.

Der Lückenschluss zum Gewerbegebiet Pethau soll gewährleisten, dass Fußgänger und Radfahrer sicher unter der Eisenbahnbrücke hindurchkommen. Dazu wird ein Gehweg errichtet. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Brückenbau an der Bergstraße dauert bis Dezember

Die Bergstraße ist an der Eisenbahnunterführung seit April bis Dezember voll gesperrt. Die Bahn erneuert im Zug der 45-Millionen-Euro-Umbauten um den Zittauer Bahnhof die Eisenbahnbrücke an der Kreuzung Berg-/Eisenbahnstraße/Tongasse. Weil beim Brückenbau auch Medien neu verlegt werden, wird der Verkehr im Abschnitt Eisenbahnstraße/Tongasse per Ampel geregelt. Die angekündigte Sanierung der maroden Stützmauer am Kummersberg ist für nächstes Jahr geplant, da für beide Vorhaben laut Stadtverwaltung nicht genügend Baufreiheit bestehe. Die Bergstraße ist wegen der maroden Mauer nur in eine Richtung befahrbar. Über die aktuellen Sperrungen informiert die Stadtverwaltung auch im Internet.

www.zittau.de/de/verkehrsinformationen

zur Startseite