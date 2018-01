Gesindehaus-Retter hoffen auf Unterstützung Bisher kümmerten sich nur Freiwillige um den Erhalt des Gebäudes. Mit Fördermitteln könnte sich das ändern.

Die Stadt beantragt für das Gebäude, das vom Festverein bewirtschaftet wird, Fördermittel, sodass das Erdgeschoss saniert werden kann.

Im Gesindehaus am Wasserberg in Polenz gibt es buchstäblich einige Löcher zu flicken.

Polenz. Hämmern und schrauben, bohren und flicken. Im Gesindehaus in Polenz sind schon seit mehreren Jahren fleißige Hände am Werk, die das Überbleibsel des Ritterguts am Leben erhalten wollen. Ein Kampf gegen die Zeit, den die Mitglieder des Festvereins „750 Jahre Polenz“ bisher allein, ohne die Hilfe der Stadt Neustadt, geführt haben. Nun könnte sich das dank Fördermitteln ändern.

Die sollen in den kommenden Tagen bei der Leader-Regionalförderung beantragt werden. „Schon im Mai könnten wir Bescheid bekommen, ob es mit der Förderung klappt“, sagt Martina Herrmann, die zum Vorstand des Vereins gehört. Mit diesem Geld könnten sich die Gesindehaus-Retter professionelle Unterstützung zum Ausbau des Erdgeschosses holen. „Geld gibt es nur, wenn das Gebäude dadurch für jedermann nutzbar gemacht wird“, sagt Martina Herrmann. Deswegen soll in der unteren Etage ein Veranstaltungsraum entstehen, der Platz für Feiern, Lesungen, Konzerte und Ähnliches bietet. Eine kleine Küche und sanitäre Anlagen sowie eine Garderobe gehören ebenfalls zur Planung. So soll das Haus zur Begegnungsstätte im Ortsteil Polenz werden.

Wie das Gesindehaus einmal aussehen soll, haben die Vereinsmitglieder in einem Nutzungskonzept festgehalten. Für dessen Umsetzung fehlte bisher das Geld. Zwar gehört der Gebäudekomplex, der aus Haupthaus, Pferdestall, Milchhaus und Schweinestall besteht, der Stadt. Erst der Verein aber kümmerte sich um die Rettung des denkmalgeschützten Anwesens. 2015 wurde dafür ein Nutzungsvertrag abgeschlossen.

Trotzdem ist es die Stadt, die jetzt den Antrag auf Fördermittel stellen und das Geld im Haushalt einplanen muss. „Wir beantragen 200 000 Euro bei Leader“, sagt Bauamtsleiter Michael Schmidt. Das entspricht einer Förderung von 80 Prozent. Was wiederum bedeutet, dass Eigenmittel in Höhe von 40 000 Euro zur Verfügung stehen müssen. „Dieses Geld hat der Verein zusammengetragen.“ Zum einen durch Spenden, aber auch durch Patenschaften für die historischen Fenster, die einmal an der Vorderfront eingebaut werden sollen. Das ist der Teil des Gesindehauses, der zur Straße am Wasserberg zeigt. An die 1 200 Euro kostet eines dieser aus russischer Lärche gefertigten Kreuzstockfenster.

Die Fördermittel wären nur der Anfang. Für die umfangreichen Bauarbeiten, die nötig sind, um das Gesindehaus zu retten, braucht es deutlich mehr als 200 000 Euro. Mit dem jetzt beantragten Geld könnte der Ausbau des Erdgeschosses angegangen werden. Die Bauleistungen müsste dann jeweils der Stadtrat vergeben. Das Obergeschoss muss noch warten – abgesehen von Sicherungsarbeiten wie dem Flicken von Löchern, sagt Martina Herrmann.

Der Festverein plant, auch in diesem Jahr Leben ins Gesindehaus zu bringen, zum Beispiel mit einem Sommerfest. Wann die ersten Veranstaltungen in den sanierten Räumen stattfinden können, steht noch nicht fest. Aber, sagt Martina Herrmann, man wolle mit dem Bauen sofort loslegen, sobald das Geld da ist.

