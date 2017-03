Gesicht blutig geschlagen Bautzen. Mit blutverschmiertem Gesicht kam am Montagnachmittag in Bautzen ein Mann einer Polizeistreife entgegen. Die Beamten kontrollierten den 34-Jährigen gegen 16.30 Uhr an der Weigangstraße. Der Mann gab an, von einem Freund an der Bertold-Brecht-Straße geschlagen worden zu sein. Die Beamten begaben sich zum Ort des Geschehens, wo sie sowohl den Tatverdächtigen als auch dessen 29-jährige Lebensgefährtin antrafen. Der 32-jährige Deutsche räumte ein, aufgrund eines Streites, dem Mann ins Gesicht geschlagen zu haben. Ein Alkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von 1,44 Promille. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Körperverletzung befassen.

Auf dem Standstreifen geparkt Ottendorf-Okrilla. Montagabend haben zwei Fernfahrer auf der A4 zwischen Görlitz und Dresden in der Nähe von Ottendorf-Okrilla ihre Lastzüge auf dem Standstreifen der Autobahn abgestellt. Offenbar fanden die Betroffenen auf dem nahen Autobahnparkplatz Am Eichelberg keinen Stellplatz mehr für die Nachtruhe. Abgesehen davon, dass ein Stellplatz unmittelbar an der Fahrbahn keinen erholsamen Schlaf bietet, so ist er in jedem Fall auch gefährlich. Deswegen sorgte eine Streife der Autobahnpolizei dafür, dass die Fernfahrer in das nahe Gewerbegebiet fuhren, um dort einen geeigneten Stellplatz anzusteuern.

In Einfamilienhaus eingebrochen Ohorn. Diebe nutzten die Abwesenheit einer Familie in Ohorn und sind in den vergangenen Tagen in ein Einfamilienhaus an der Schulstraße eingedrungen. Die Täter durchwühlten die Wohnräume und entwendeten Schmuck sowie eine Porzellanschatulle. Der Einbruch fiel den Bewohnern am Montagabend auf. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf einen zweistelligen Betrag. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Zeugen zu Garagenbrand gesucht Burkau. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einer Brandstiftung. Am 27. Februar hatten Unbekannte in Burkau in einem Carport an der Hauptstraße Feuer gelegt. Der Unterstand sowie ein darunter stehender VW T 5 brannten vollständig aus. Der Schaden wurde auf mehrere 10000 Euro geschätzt. Zeugen, die in den Abendstunden des 27. Februar an der Hauptstraße in Burkau Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben sowie sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Bautzen, Telefon: 03591 3560, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Kleintransporter überladen Bautzen. Die Polizei hat am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf der Autobahn bei Salzenforst einem Handwerker die Weiterfahrt untersagt. Der 37-Jährige hatte seinen Citroen Jumper mit allerlei Türen, Fenstern sowie Werkzeugen vollgeladen und, wie sich nach einer Wägung herausstellte, überladen. Der Kleinlaster war bei erlaubten dreieinhalb Tonnen Gesamtgewicht mehr als eine Tonne zu schwer. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterreise, bis umgeladen wurde.

Geld aus Tresor gestohlen Pulsnitz. Am Montagnachmittag entwendeten unbekannte Täter aus einer Praxis an der Kamenzer Straße in Pulsnitz während der Öffnungszeiten Bargeld. Die Täter nahmen einen Tresorschlüssel aus den Räumen, öffneten den dazugehörigen Wertschrank und entwendeten daraus einen dreistelligen Geldbetrag.