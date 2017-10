Gesellschaftskritik hinterm Vorhang Das Gerhart-Hauptmann-Thater in Zittau zeigt am Mittwochabend das Schauspiel „Der Fleck“ über den Wahnsinn der Dienstleistungsgesellschaft. Auch in der Woche vor Halloween ist in der Lausitz viel los. Wer weitere Ideen für die Abende oder das Wochenende sucht, findet welche durch einen Klick auf den www.sz-veranstaltungskalender.com.

Eine der wenigen zwischenmenschlichen Begegnungen in „Der Fleck“, einem Schauspiel von Joanna Mazur, das jetzt am Zittauer Theater Premiere hatte. © pawel sosnowski/80studio.net

Es ist ein Albtraum. Vier Menschen eingepfercht in einer Schlafkammer, in der sie Erholung auf billigen Matratzen suchen. Am Tag räumen sie die abgegrasten Tafeln der Hotelgäste ab, sortieren Müll, waschen Geschirr. Sie kamen her, um für ein gutes Leben zu arbeiten. Was sie nun erleben, ist die totale Ausbeutung.

Am Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau läuft am Mittwochabend ein Theaterstück, von dessen Art es Hunderte mehr bräuchte. „Der Fleck“ zeichnet klug und unaufgeregt den Wahnsinn der Dienstleistungsgesellschaft nach. Geschrieben hat das Stück die polnische Autorin Joanna Mazur, die damit den zweiten Platz im internationalen Dramenwettbewerb „Talking About Borders“ gewann. Mazur entwirft eine bizarre Dystopie, in der vier Menschen für die Arbeit das letzte Bisschen Selbstachtung abgeben.

In Zittau inszeniert Jürgen Esser den Text vor einer hohen, eisgrauen Wand mit einer beeindruckenden Schwingtür. Durch die kommt die Hotelchefin hereingestöckelt, gibt Anweisungen, schikaniert die Angestellten – und verschwindet. Auf einem Fließband fährt immerfort Müll hinein und landet in einem großen Becken. Die Lohndiener ertrinken buchstäblich in dem Dreck der Wohlhabenden. Passenderweise haben sie statt Namen nur Nummern. Der junge Mann, der neu hierher kommt, wird die 0716. Er trifft auf die verbitterte Nummer 0115 – seit Jahren ist er hier. Dann ist da noch einer, der nie spricht und der als Schwarzer oder Afrikaner angesprochen wird. Einzige Frau ist Nummer 0407, Osteuropäerin, die sich zugrunde rackert, um für ihren Sohn zu sorgen, den sie nur einmal im Jahr sieht.

Es ist das Stück zur Stunde. Man braucht kein Wahlergebnis, um zu sehen: Viele Menschen haben das Gefühl, egal wie sehr ich mich abrackere, es wird nicht besser. Manchmal lässt sich ein leidlich knackiger Apfel aus dem Müllbecken fischen. Manchmal gibt es den Versuch einer zwischenmenschlichen Begegnung, wenn die Frau, zu melodramatisch gespielt von Jana Podlipná, den Männern ihre hervorstehenden Knochen zeigt. Im Text ist die Schlafkammer durch eine Glaswand abgetrennt. Auf der Bühne gibt es eine echte Wand, aber per Videokamera wird alles Geschehen live übertragen. Was zählen schon Arbeitnehmerrechte? Am Mittwoch, um 19.30 Uhr, zeigt das Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau das Stück zum dritten Mal. Um 18.45 gibt es eine Werkeinführung Karten für 15 Euro (ermäßigt 11,25 Euro) gibt es unter anderem telefonisch unter 03581 474747.

zur Startseite