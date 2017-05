Geselligkeit an der Neiße Sonnabend gibt’s im Muskauer Park ein deutsch-polnisches Miteinander. Fürs Programm reisen Gäste bis aus den USA an.

Ein deutsch-polnisches Parkfest im bisherigen Sinn gibt es aus formalrechtlichen Gründen, die auf polnischer Seite liegen, in diesem Jahr nicht. Auf den Programmablauf zu beiden Seiten der Neiße hat das allerdings keine besonderen Auswirkungen. Alles wird sein wie gewohnt. Es bleibt beim deutsch-polnischen Miteinander.

In Leknica geht es um 12 Uhr los. Der Veranstaltungsort ist dieses Jahr die Wiese am Infopavillon. Das hat für Besucher, die mit dem eigenen Auto anreisen, den Vorteil, dass zwei Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Verfügung stehen und niemand weite Strecken laufen muss. Angeboten werden auf dem Festplatz Produkte aus der ländlichen Region von Leknica und Umgebung. Café, Musik und Markttreiben umrahmen das Ganze, und es gibt wieder vielfältige Angebote für Kinder.

Höhepunkte werden die Auftritte von drei Bands aus den USA sein: Die Rockband Joda aus Phoenix-Arizona, die Rapband CW Allen aus Chicago und Frank Boyd Jr. präsentiert Gospelsongs aus Ohio. Ab 18 Uhr sind die Bands auch an der Orangerie im deutschen Teil des Fürst-Pückler-Parks zu erleben. Dort gibt es von 15 bis 18 Uhr ein Bastelangebot für Kinder des Vereins „Wir sind wir“. Im Orangerie-Café wird vom Freundeskreis Historica Bad Muskau von 15 bis 17 Uhr ein Pianokonzert mit Michael Syrbe geboten.

Auf polnischer Seite endet das Fest gegen 18 Uhr. Auf deutscher Seite an der Orangerie bewirtet der Förderverein „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ seine Gäste mit Bratwurst und Wein bis 20 Uhr. Dazu spielen die Bands aus den USA.

Besonders auf ihre Kosten kommen wieder die vielen Radwanderer, die problemlos alle Veranstaltungsorte anradeln können.

