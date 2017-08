Aus dem Gerichtssaal Geschwister-Zoff um einen Kredit Ein Gröditzer und seine Schwester borgen sich öfters Geld. Als plötzlich ein ominöser Vertrag auftaucht, gibt es Ärger.

© Symbolfoto: dpa

Es waren keine großen Beträge. Aber Thomas S.* und Conny R.* liehen einander öfters mal Geld. Mal war der gelernte Koch klamm und hatte nichts im Kühlschrank, mal war die Pflegerin knapp bei Kasse und es fehlten ein paar Euro für die Hauskredit-Rate. So wie im Spätsommer 2016, als Conny R. ihren Bruder per Whatsapp-Textnachrichten um finanzielle Hilfe bittet.

Thomas S. kann 150 Euro erübrigen. Auf dem Sofa in der mütterlichen Wohnung wechselt das Geld in bar den Besitzer. Auf neutralem Boden, wie Conny R. sagt. Zu ihr nach Hause habe der Bruder nicht mehr gedurft, weil ihr Ehemann das nicht wollte. Es sei einmal Geld verschwunden, als Thomas S. zu Besuch gewesen sei.

Conny R. sagt im Riesaer Amtsgericht gegen ihren Bruder aus. Gegen einen Mann, zu dem sie lange Zeit ein anscheinend doch ganz gutes Verhältnis hatte. Mitunter spielten beide zusammen im Kasino, teilten sich dort die Gewinne. Als sich andere aus der Familie gegen den mehrfach vorbestraften Koch verschworen hatten, habe sie zu ihm gehalten, so die Schwester.

Dass nun auch sie auf Distanz gegangen ist, liegt auch an dem Darlehen vom vorigen Sommer. Noch auf dem mütterlichen Sofa hatten die Geschwister vereinbart, dass Conny R. die geborgten 150 Euro in drei Monatsraten zurückzahlt. Um den Handel abzusichern, wurde das per Whatsapp-Textnachricht festgehalten.

Doch schon wenige Tage später will Thomas S. sein Geld plötzlich vorfristig zurück. Er bedrängt seine Schwester mit Nachrichten, droht ihr sogar mit dem Anwalt und Kontopfändung. Das Ganze geht so weit, dass er auf der Arbeitsstelle seiner Schwester anruft.

Vor das Strafgericht hat den Gröditzer aber etwas anderes gebracht: Ein Vertrag, der das Geldgeschäft mit seiner Schwester regeln soll. Eine Kopie davon hatte Thomas S. Mitte September 2016 zunächst per E-Mail an seinen Vater verschickt. Offenbar in der Hoffnung, dass der Rentner auf seine Tochter einwirkt – und die schließlich das Geld an ihn, Thomas S., zurückzahlt.

An dem Vertrag allerdings war gleich mehreres kurios: Nicht nur, dass die Kreditsumme auf einmal 430 statt 150 Euro betrug. Statt mit y war Conny außerdem mit einem i geschrieben. Mehr noch: Als Sicherheit für den eher kleinen Kredit war ein Auto von Conny R. eingetragen. Aber die besitzt gar keinen Wagen, sondern fährt das im Vertrag bezeichnete Auto nur. Eigentümer sind ihre Schwiegereltern. Obendrein sieht die Unterschrift von Conny R. auf dem Dokument ganz anders aus, als etwa auf ihrem Personalausweis.

Die Staatsanwaltschaft hat Thomas S. deshalb Urkundenfälschung vorgeworfen. Er selbst sagt zu dem Vorwurf nichts. Er und seine Verteidiger hatten stattdessen auf Zeugen gesetzt, die die Schwester als unglaubwürdig erscheinen lassen sollten. Doch keiner der beiden Männer hatte etwas Verwertbares zu dem Fall beizutragen.

Die Richterin war am Ende überzeugt: Thomas S. hat den Darlehensvertrag gefälscht. Dass er seiner Schwester mit Kontopfändung gedroht hatte, wertete sie zudem als versuchte Nötigung und weitere Straftat. Mit der Geldstrafe von 1 440 Euro blieb die Richterin hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück. Die hatte für elf Monate Gefängnis plädiert. In den Knast könnte der hoch verschuldete Thomas S. dennoch wandern, denn es laufen noch andere Strafverfahren gegen ihn – und derzeit ist er nur auf Bewährung draußen.

* Name geändert

zur Startseite