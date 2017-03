Geschwister sind die schnellsten Küken In Roßwein hagelte es beim Kükenschwimmen wohl verdient Urkunden. Die Gastgeber sind erfolgreich.

Heidi und Bruno Banowski gehören zu den Siegern. © André Braun

Beherzt schlägt der sechsjährige Bruno Banowski abwechselnd den linken und den rechten Arm hinter seinem Kopf ins Wasser. Schwimmen, das hat er schon mit fünf Jahren im Roßweiner Schwimmverein gelernt und sein Seepferdchen gemacht, aber heute ist seine Rückenschwimmeinlage über 25 Meter nicht einfach nur Schwimmen. Es ist sein erster Schwimmwettbewerb – und als wäre das nicht schon genug Anlass zur Aufregung, sind in Roßwein heute 56 Teilnehmer aus drei Vereinen bei 110 Starts vor Ort.

Hinzu kommen die Anfeuerungsrufe der Eltern vom Beckenrand und vom Zuschauerrang der Schwimmhalle, die schon im Eingangsbereich des Gebäudes deutlich vernehmbar sind. Ob Bruno sie hört? Oder seine Freunde, seine Schwester Heidi, die ebenfalls nervös zuschauen und ihm die Daumen drücken?

Am Ende spielt das keine Rolle. Denn Bruno hat es geschafft. Er war über 25 Meter Rückenschwimmen das schnellste Küken. Doch das Beste daran: Schwester Heidi gewann die selbe Disziplin im Wettbewerb der Siebenjährigen. Mutter Banowski kann es kaum fassen: „Ich bin so stolz. Stolz wie Oskar.“ Die Heidi habe hier schon einmal was gewonnen – dass es aber heute gleich ein Doppelsieg für die Banowskis werden würde, damit habe sie nicht gerechnet. Ob es zur Belohnung heute die Leibspeise zum Essen gibt? „Die gab es schon.“ Und damit wäre vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis der Geschwister gelüftet.

Die Wettbewerbe des Kükenschwimmens sind eingeteilt in die Jahrgänge 2007 bis 2010 der Jungs und Mädchen sowie die Disziplinen Rücken, Brust und Freistil. Auch bei den finalen Staffelläufen gibt es einen doppelten Heimsieg für die Roßweiner: Der RSV 2 liegt mit rund 16 Sekunden Vorsprung vor dem RSV 1 auf Platz eins, dahinter landen der ESV Lok Döbeln auf Platz drei und der SG Einheit Dresden Mitte auf Platz 4. Finn Blochwitz vom ESV errang im Jahrgang 2009 sowohl im Freistil- als auch im Brustschwimmen den ersten Platz.

