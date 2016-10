Geschwindigkeitskontrollen in Zodel

Einbruch in Gartenlauben Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in fünf Gartenlauben an der Alex-Horstmann-Straße in Görlitz eingebrochen. Die Täter erbeuteten diverse Gartengeräte. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Zwei Fahrzeuge entwendet Görlitz. Am Mittwochnachmittag haben Unbekannte in Görlitz ein Auto auf der Bahnhofstraße gestohlen. Es handelt sich um einen weißen Ford Galaxy mit dem amtlichen Kennzeichen WI-AX 8680. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert des Fahrzeugs auf etwa 30000 Euro. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben Unbekannte auch in der Erich-Weinert-Straße ein Fahrzeug entwendet. Der schwarze Renault Clio mit dem amtlichen Kennzeichen GR-BA 932 hatte einen Zeitwert von etwa 12000 Euro.

Alarm verschreckt Einbrecher Lawalde. Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Firma an der Streitfelder Straße in Lawalde eingebrochen. Die Täter legten sich sechs Reifensätze zum Abtransport bereit. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Offenbar wurden die Diebe durch einen ausgelösten Alarm verschreckt. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Auto stößt mit Straßenbahn zusammen Görlitz. Am Donnerstagmorgen sind am Grünen Graben in Görlitz ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Offenbar führte ein Vorfahrtsfehler zu dem Unfall. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Alkohol am Steuer Oppach. Eine Streife des Polizeirevier Zittau-Oberland kontrollierte am Mittwochnachmittag einen VW auf der Kastanienallee in Oppach. Ein Alkoholtest bei der 55-jährigen Fahrerin ergab einen Wert von umgerechnet 1,36 Promille. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt, stellten ihren Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Zudem erstatteten die Polizisten Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zeugen zur Unfallflucht gesucht Zittau. Ein bislang unbekanntes Auto hat am Dienstagmorgen eine Metallbank an der Bahnhofstraße in Zittau beschädigt. Vermutlich fuhr das Fahrzeug beim Wenden gegen die Sitzgelegenheit in Höhe der Hausnummer 11 und riss diese dabei aus der Verankerung. An der Bank entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Da sich der Unfallverursacher nicht gemeldet hat, ermittelt die Verkehrspolizei nun wegen des Verdachts der Unfallflucht. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem unbekannten Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der 03583 62-0 im Polizeirevier Zittau-Oberland zu melden.

Traktor-Anlasser geklaut Schleife. Zwischen Donnerstag der vergangenen Woche und Dienstag haben Unbekannte in Schleife den Anlasser und die Fahrertür eines Traktors gestohlen. Das Nutzfahrzeug der Marke Belarus befand sich auf einem Feld am Lieskauer Weg. Den Schaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 600 Euro.