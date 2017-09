Geschwindigkeit vor Schulen im Visier Am Montag startet die Aktion „Blitz für Kids“. Kinder und Polizisten sind dabei Temposündern gemeinsam auf der Spur.

Ein Foto von 2015: Polizist Martin Gerick und die Kinder der Grundschule Königshufen n Görlitz unterhalten sich mit einer angehaltenen Autofahrerin und bedanken sich für die eingehaltene Geschwindigkeit. © nikolaischmidt.de

Die Polizeidirektion Görlitz beteiligt sich an der heute beginnenden zweiwöchigen Verkehrssicherheitsaktion „Blitz für Kids“. Polizisten werden gemeinsam mit Grundschülern die Geschwindigkeit im Umfeld von Schulen kontrollieren. Autofahrer sollen so auf die Gefahren für Kinder durch zu schnelles Fahren sensibilisiert werden.

Die erste Aktionswoche gilt der Sensibilisierung der Autofahrer. Die Grundschüler überreichen Temposündern als Denkzettel eine gelbe Karte. Zudem weisen die Kinder und die Polizisten in einem Gespräch auf das Fehlverhalten hin. Im Gegenzug erhalten die Betroffenen nur eine mündliche polizeiliche Verwarnung. Die Kinder werden aber auch vorbildliche Kraftfahrer anhalten und mit einer grünen Karte belohnen.

In der zweiten Woche kontrollieren die Beamten an denselben Orten, aber ohne Schüler. Tempoüberschreitungen ahnden die Beamten dann mit Verwarngeldern oder einer Anzeige bei der Bußgeldstelle.

Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Deshalb hat die Polizei nach dem Schulbeginn am 7. August den Verkehr verstärkt vor Schulen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten 268 ordnungswidrige Verstöße fest. Die Verkehrssünder fuhren zu schnell, waren nicht angeschnallt oder telefonierten beim Fahren.

Zwischen Januar und Juni ereigneten sich in den Landkreisen Bautzen und Görlitz 26 Schulwegunfälle. Nur in einem Fall blieb das Kind unverletzt. In vier Fällen waren die Schüler Insassen eines Pkw, der Straßenbahn oder fuhren auf einem Motorrad mit. In zehn Fällen verursachten die Schüler den Unfall selbst. (SZ)

