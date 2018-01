Geschwächte Lausitzer Füchse ohne Chance In Ravensburg fehlen dem Trainer wegen einer Krankheitswelle gleich acht Spieler. Die Füchse-Führung ist schnell dahin.

So wie in dieser Szene Füchse-Verteidiger Erik Hoffmann dem Ravensburger Maximilian Kolb liefen die Füchse oft den Gastgebern hinterher – und kamen nicht selten einen Schritt zu spät © Titus Fischer

Die Ausbeute der Lausitzer Füchse bleibt an diesem Wochenende bei einem mageren Punkt. In Ravensburg waren die Lausitzer letztlich chancenlos, verloren nach einer schnellen 0:1-Führung mit 6:2 (3:1, 2:0, 1:1). Die Hoffnungen, die Play-downs vermeiden zu können, sinken damit weiter.

Die Personalsorgen der Lausitzer Füchse bei der Partei in Ravensburg waren riesengroß. Magen-Darm hieß das Stichwort. Trainer Robert Hoffmann musste neben dem zweiten Torwaret Konstantin Kessler auf die Verteidiger Robert Hoffmann, Steven Bär und Förderlizenzspieler Maximilian Adam verzichten, dazu auf die Stürmer Feodor Boiarchinov, Marius Schmidt, Goldhelm Anders Eriksson und Förderlizenzspieler Vincent Hessler. Den sonst überzähligen Ausländer Viktor Lennartsson hätten die Füchse gut gebrauchen können, aber der Schwede ist derzeit an Landshut ausgeliehen. Die Ausleihe des in Landhut stark aufspielenden Lennartsson wurde gerade erst um eine Woche auf das kommende Wochenende erweitert. Die Füchse konnten so mit nur fünf Verteidigern und neun Stürmern antreten, unter ihnen nach seiner langen Verletzungspause erstmals wieder Marius Stöber.

In der Anfangsphase passierte nicht allzu viel. Beide Mannschaften tasteten sich eher ab. Die Füchse verzichteten offensichtlich angesichts der dünnen Spielerdecke auf ein aggressives Forechecking, ließen defensiv aber auch wenig zu. Eine erste Füchse-Überzahl verlief ohne echte Chance, aber dann gelang den Füchsen plötzlich der Führungstreffer. Hayer fuhr gefährlich vor das Ravensburger Tor, Torwart Langmann ging mit dem Schläger dazwischen, der Abpraller landete über Neuert bei Ranta, und der Finne zimmerte die Scheibe unter die Latte (8.). Die Füchse hatten wenig später sogar die Chance auf einen zweiten Treffer, bei einem 2:1-Konter verfehlte aber Neuert knapp das Tor. Eine Einzelleistung von Roloff sorgte dann für den Ausgleich. Der Amerikaner schoss aufs Tor, Franzreb musste nach vorn abprallen lassen und Roloff erwischte den Abpraller mit der Rückhand ins Dreiangel. Danach nahm der Druck der Ravensburger zu. Franzreb rettete am kurzen Pfosten gegen Pompei. Das 2:1 für die Gastgeber kam aus Füchse-Sicht unglücklich zustande. Jahnke traf bei einem Schuss aufs Ravensburger Tor den nach vorn stürmenden Owens genau in die Kniekehle. Während sich der Füchse-Verteidiger angeschlagen auf die Bank schleppte, fehlte er in der Verteidigung. Die Gastgeber spielten die Füchse aus, Supis konnte am Ende einschieben. Erst nach 17 Minuten waren die Füchse wieder gefährlich, Hayes spielte vor dem Tor Neuert an, der aus fünf Metern sofort abzog, aber an Langmann scheiterte. Gut eine Minute vor Drittelende sanken die Hoffnungen der Füchse auf einen Punktgewinn weiter. Erst hatten die Lausitzer noch Riesenglück, als ein Puck knapp am Tor vorbeiging. Aber die Abwehr war noch ungeordnet, Sturm fand die Lücke aus wenigen Metern.

Es dauerte nicht lange, da war die Partie endgültig entschieden. Die Füchse, die gerade erst eine Chance durch Stöber hatten, gerieten in Unterzahl. Und die nutzten die Gastgeber sofort zum 4:1. Proft wurde zentral vor dem Tor freigespielt, zog aus fünf Metern sofort ab und traf. Eine Überzahl der Füchse wenig später brachte nichts ein. Nach dem 5:1, bei dem die dritte Füchse-Reihe einfach keinen Zugriff bekam und unmittelbar vor den Tor ausgespielt wurde, nahm Füchse-Trainer Robert Hoffmann eine Auszeit. Torwart Franzreb, der mit Ersatzmann Kessler auf der Bank spätestens jetzt vom Eis gegangen wäre, blieb im Kasten. Die Füchse fingen sich danach, auch weil die Gastgeber, die auch mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen haben und sicherlich auch Kräfte schonen wollten. Die Füchse kamen zu einigen guten Kombinationen. Warttig und Neuert hatten den zweiten Füchse-Treffer auf dem Schläger, scheiterten aber am Torwart.

Im Schlussdrittel drückten die Gastgeber zunächst auf den sechsten Treffer, kassierten dann aber hinter dem Füchse-Tor eine Strafe. Die Überzahl nutzten die Füchse zum 2:5. Tegkaev fälschte einen Owens-Schuss von der Blauen Linie ab. Danach zogen die Ravensburger wieder etwas an. Maximilian Franzreb verhinderte mit vielen Paraden mehrfach den sechsten Gegentreffer. Als die Füchse dann aber wie in Unterzahl ins eigene Drittel gedrückt wurden und nicht mehr an den Puck kamen, fiel das sechste Ravensburger Tor. Auch danach hatten die Ravensburger noch einige hochkarätige Chancen auf weitere Treffer. Der Schlusspfiff erlöste nie aufgebende, aber ausgepumpte Füchse.

Am kommenden Wochenende steht am Freitag ein Auswärtsspiel beim SC Riessersee an. Die Garmischer sind nach einem 6:3-Heimsieg über die Löwen Frankfurt inzwischen Tabellenzweiter. Das wird also ein ganz schwerer Gang, egal, mit welcher Besetzung die Füchse fahren werden. Am Sonntag geht es dann zu den Löwen nach Bad Tölz, die nach einer Ewigkeit am Sonntag durch einen Overtimesieg über Bayreuth die Rote Laterne an den Gegner abgegeben haben. Da ist ein Sieg der Füchse dann Pflicht.

Statistik

Ravensburg Towerstars – Lausitzer Füchse 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

0:1 Roope Ranta 7:46 (Neuert, Kania)

1:1 Brian Roloff 11:15 (Kruminsch, Mayer)

2:1 Thomas Supis 13:27 (Kruminsch, Mayer)

3:1 Sören Sturm 18:43 (Just, Pompei)

4:1 Carter Proft 22:36 (Überzahl: Pfaffengut, Roloff)

5:1 Carter Proft 26:41 (Sturm, Schwamberger)

5:2 Artur Tegkaev 44:52 (Owens, Kania)

6:2 Brian Roloff 54:01 (Schwamberger, Proft)

Heilbronner Falken

Tor: Melichercik

Verteidigung: Heywood, Kurz – Maretens, Götz – Kronthaler, Eckl – Mapes

Sturm: Alderson, Maylan, Ross – Helms, Bernhardt, Heatley – Kirsch, Palka, Gelke – Lavallee, Schlenker, Fink

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Mücke, Hoffmann – Owens, Kania – Schiller

Sturm: Neuert, Hayes, Ranta – Tegkaev, Götz, Warttig – Stöber, Jahnke, Kuschel

Schiedsrichter: Jens Steinecke, Sascha Westrich

Strafen: Ravensburg 6, Weißwasser 4

Zuschauer: 2 333

