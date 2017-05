Geschmuggelte Welpen entdeckt Zwei Beagle-Welpen wollte ein Rumäne in seinem Auto nach Deutschland bringen. Nicht der erste Fund dieser Art für die Bundespolizei.

Die Beagle werden auf rund anderthalb Monate geschätzt. Sie wurden von Rumänien nach Deutschland geschmuggelt. © Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Bundespolizisten haben am vergangenen Freitag in Hellendorf einen weiteren Fall von Welpen-Schmuggel aufgedeckt. Zwei Beagle-Welpen, deren Alter auf anderthalb Monate geschätzt wird, wollte ein 46-jähriger Rumäne in einem Korb in seinem Fahrzeug verstecken. Die Tiere wurden vermutlich in Rumänien geboren und sollten nach Deutschland gebracht werden, um sie hier zu verkaufen.

Erst vor zwei Wochen entdeckten Beamte drei Welpen in einem Kofferraum auf der A 17. Genau wie die beiden Boxer und der Mischling wurden jetzt auch die Beagle ans Veterinäramt weitergereicht und werden jetzt in einer Tierklinik versorgt. (szo)

