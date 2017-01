Kegeln Geschlossene Leistung reicht Nun einmal sind die 900 Kegel überboten worden. Allerdings nicht von einem Döbelner.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Die Verbandsligakegler des Döbelner SC haben gegen den Tabellenletzten Hirschfelder SV den erwartet klaren Sieg eingefahren. Mit dem 5254:5099-Erfolg haben die Mannen um Teamchef Andreas Rippin zudem den zweiten Tabellenplatz erobert. Nun gibt es am Sonnabend mit der Begegnung SC Großschweidnitz-Löbau gegen den Döbelner SC ein echtes Spitzenspiel.

Der Heimsieg geriet zwar nie in Gefahr, dennoch waren die Gastgeber nicht ganz zufrieden. So spielte die Truppe zwar ausgeglichen und auf einem guten Niveau, aber die großen Ergebnisse über 900 Holz fehlten in den Reihen der Döbelner. „Die Tatsache, dass der Tagesbeste und Einzige über 900 aus den Reihen der Gäste kam, zeigt, dass jeder noch Reserven hat“, merkte Andreas Rippin kritisch an. Dass die Kegler in Eigenregie unter der Leitung von René Junghanns die Stellflächen erneuert hatten, und die Kegel dadurch vielleicht fester stehen, wollte Rippin nicht als Ausrede gelten lassen. Dennoch blickt er optimistisch auf das Spiel beim Tabellenführer. „Vielleicht haben wir uns die Reserven ja auch für das kommende Spiel aufgehoben“, so Rippin.

Faustpfand für den Sieg gegen den Hirschfelder SV war die Ausgeglichenheit. Der Unterschied zwischen dem besten und schlechtesten Resultat beim DSC lag gerade mal bei 40 Holz. Bei den Gästen waren das dagegen 128 Kegel.

