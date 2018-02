Geschlossene Grabeskirche Pilger und Touristen sind enttäuscht. Deutsche Kirchenvertreter zeigen Verständnis für die Protestaktion.

Besucher beten vor der geschlossenen Tür der Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem. © dpa

Jerusalem/Negev-Wüste/Tel Aviv. Sarah Manoharan und Micha Blandfort reisen zwei Wochen durchs Heilige Land. Auf dem Programm stand eigentlich auch der Besuch der Grabeskirche in Jerusalem, größtes Heiligtum für Christen weltweit. Nun sitzt das junge Paar am Montag auf den Steinen vor dem massiven Bau. Die Tür ist verschlossen. „Ich hätte sie mir gerne angeschaut“, sagt die 26-Jährige.

Aus Protest gegen ein Gesetzesvorhaben und Steuerforderungen Israels haben Kirchenoberhäupter die Grabeskirche in Jerusalem bis auf Weiteres geschlossen. In einem Schreiben der griechisch-orthodoxen und der armenischen Kirche sowie der Kustodie des Heiligen Landes war am Sonntag die Rede von einer „systematischen Kampagne gegen die Kirchen und die christliche Gemeinde im Heiligen Land“.

Der Protest wendet sich gegen einen israelischen Gesetzesentwurf, der dem Staat die Enteignung von Grundstücken ermöglichen soll, die die Kirche seit 2010 an Privatinvestoren verkauft hat. Außerdem habe Jerusalems Stadtverwaltung „skandalöse Mahnungen“ verschickt und die Beschlagnahmung von Kircheneigentum, Immobilien und Bankkonten wegen angeblicher Steuerschulden angeordnet.

„Ich verstehe die Enttäuschung der Pilger“, sagt Pater Nikodemus Schnabel, deutscher Benediktinermönch in der Dormitio-Abtei am Rande der Jerusalemer Altstadt. Aber er habe Verständnis für die Entscheidung. „Es ist ein Aufschrei der lokalen Kirchen, die einfach klarmachen: Es ist nicht so, dass wir vom israelischen Staat als Christen auf Händen getragen werden.“

Pater Nikodemus sieht eine zunehmend schwierigere Situation für Christen im Heiligen Land, auch eine Feindseligkeit einzelner Mitarbeiter der Behörden. „Es gibt ganz klar Leute, die uns weghaben wollen.“ Er verweist dabei auch auf den Brandanschlag auf die Brotvermehrungskirche am See Genezareth. Für die Tat wurde ein jüdischer Extremist verurteilt.

Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat betont hingegen, in der Stadt gelte für Christen, Muslime und Juden das gleiche Gesetz. Wie alle Kirchen, Synagogen und Moscheen sei auch die Grabeskirche weiterhin von städtischen Gebühren befreit. Kommerzielle Gebäude wie Hotels und Büros müssten diese Abgaben jedoch leisten, ganz gleich, wem sie gehörten. Es gehe mittlerweile um Millionenschulden.

Die für den Gesetzentwurf zuständige Parlamentsabgeordnete Rachel Asaria verteidigt zudem die Enteignungspläne: „Das hat überhaupt nichts zu tun mit den Kirchen, es ist nicht gegen die Kirchen.“ Es gehe darum, Bewohner zu schützen, deren Häuser von den Kirchen verkauft worden seien. Die Kirchen hätten zahlreiche Grundstücke in Jerusalem verkauft, und die neuen Eigentümer würden nun hohe Gebühren von den Bewohnern verlangen.

Am Montag sammeln sich vor der Grabeskirche zahlreiche Touristengruppen. Sie posieren für Fotos, die Gruppenleiter informieren über das Gebäude und seine religiöse Bedeutung. Daniela Epstein vom Reiseanbieter Sar-El Tours ist entsetzt über die Entscheidung der Kirchen. „Die Tatsache, dass man viele Jahre keine Steuern gezahlt hat, bedeutet nicht, dass man deshalb Pilger als Geiseln nehmen soll“, sagt sie.

Das Unternehmen hat rund 750 Reisende aus Deutschland, der Schweiz und Österreich im Heiligen Land. „In erster Linie sind das Pilger, die sich jahrelang darauf eingestellt haben, an die heilige Stelle zu kommen, und jetzt stehen sie vor verschlossener Tür“, schimpft Epstein. In der Grabeskirche befindet sich an der Stelle eine Grabkapelle, an der Jesus begraben worden sein soll. Das Gebäude gehört zum Unesco-Welterbe.

Auch Alif Sabag vom Zentralen Orthodoxen Rat unterstützt den Protest nicht und kritisiert den Verkauf von Kircheneigentum durch die griechisch-orthodoxe Kirche. „Die protestieren nicht für uns, für die Mitglieder der Kirche, oder für das palästinensische Volk“, sagt der Palästinenser. Es gehe der Kirche nur darum, weiter Grundstücke verkaufen zu können. (dpa)

