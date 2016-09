Geschlossen bei bestem Badewetter Die Freibäder in Bischofswerda und Schmölln werden schon winterfest gemacht. Andere punkten dafür bei den Gästen.

Ruhe im Schmöllner Bad. © Archivfoto: Regina Berger

Lufttemperatur 31 Grad, zeigte das Thermometer Dienstagmittag am Stadtbad Bischofswerda. Doch wer sich abkühlen möchte, hat hier schlechte Karten. Seit knapp anderthalb Wochen ist das Bad geschlossen. Noch früher endete die Saison in Schmölln. Bereits am 28. August war Schluss für 2016. Warum so zeitig?

In Bischofswerda betreibt die Wasserversorgung im Auftrag der Stadt das Freibad auf Grundlage eines Dienstleistungsvertrages. Der sah für dieses Jahr das Saisonende für den 31. August vor. Um vier Tage, bis zum 4. September, wurde verlängert. „Die Frage, das Bad noch darüber hinaus offen zu halten, wurde seitens der Stadt an uns nicht herangetragen“, sagte Geschäftsführer Klaus Riedel auf Anfrage. Doch selbst wenn es die Stadt getan hätte, wäre nicht sicher gewesen, dass im September noch ausreichend Personal zur Verfügung steht. Nur die beiden Schwimmmeister sind unbefristet bei der Wasserversorgung angestellt. Fünf weitere Mitarbeiter, vor allem Rettungsschwimmer und Kassierer, hatten befristete Verträge, die Ende August abgelaufen sind. Ob sie noch hätten länger im Bad arbeiten können, danach wurden sie nicht gefragt.

Gemeinsam entschieden

Das Betreiben eines Freibades ist für jede Kommune ein Zuschussgeschäft. Die Stadt Bischofswerda zahlt in diesem Jahr 180 000 Euro plus Mehrwertsteuer (insgesamt 214 000 Euro) an die Wasserversorgung für den Badbetrieb. Eine Verlängerung der Saison hätte bedeutet, dass die Stadt noch mehr Geld zahlen muss. „Die Haushaltskonsolidierung spielt bei jeder Entscheidung eine Rolle. Aus Kostengründen und weil die Betreibung des Bades durch die Wasserversorgung in den letzten Jahren immer teurer geworden ist, wurde die Badsaison dieses Jahr auf die Monate Juni, Juli und August begrenzt“, sagt Stadtsprecher Sascha Hache. Allein die viertägige Verlängerung, die „auf persönliche Intervention des OB“ beim Chef der Wasserversorgung zustande gekommen sei, habe die Stadt zusätzlich einen mittleren vierstelligen Betrag gekostet.

In Schmölln gaben neben den finanziellen auch praktische Erwägungen den Ausschlag, das Bad Ende August zu schließen. „Für die Nächte nach dem 28. August waren Temperaturen von acht Grad angesagt. Da kommen auch am Tag nur noch wenige Leute ins Bad, zumal wir jetzt keine Ferien haben“, sagt Bürgermeister Achim Wünsche. Er habe diese Entscheidung gemeinsam mit dem Schwimmmeister getroffen.

Andere Freibäder in der Region, darunter die Bäder in Burkau, Steinigtwolmsdorf und Bautzen, vermeldeten am Wochenende einen Besucheransturm – und sie gewinnen neben neuen Gästen auch an Image. „Super, dass es solche Bäder wie Burkau gibt, die sich der Wetterlage anpassen!“, kommentiert Kerstin Kretschmar auf Facebook einen SZ-Artikel vom Montag. (SZ/ir)

zur Startseite