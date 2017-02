Geschlossen auf unbestimmte Zeit Das größte Hotel in Hohnstein schließt zum 1. März. Wer auf eine lediglich kurze Pause hofft, wird wohl enttäuscht.

Das Parkhotel Ambiente in Hohnstein hat schon des Öfteren schwierige Zeiten durchlebt. Auch eine Schließzeit über den Winter war schon dabei. Doch jetzt bleiben viele Fragen offen. © Dirk Zschiedrich

Das Hotel Ambiente in Hohnstein wirbt zwar für sich noch auf seiner Website. Wer dort allerdings für die Zeit ab März ein Zimmer buchen möchte, bekommt die Rückmeldung, dass keines mehr frei ist. Dass das Hotel am 1. März schließt, erfährt der potenzielle Hotelgast auf der Internetseite nicht. Überhaupt hält sich der Eigentümer, die KMG Kliniken in Bad Wilsnack, mit öffentlichen Äußerungen zurück, wenn es um Details der Schließung geht. Eine Anfrage der Sächsischen Zeitung vom 25. Januar wurde erst am 7. Februar auf Nachfrage hin beantwortet und dann auch nur mit wenigen Sätzen. Bei dem Hotel geht es aber auch um Arbeitsplätze. Ob die Mitarbeiter in anderen Unternehmen der KMG Kliniken unterkommen oder sich arbeitslos melden und dann selbst auf Suche gehen müssen? Dazu gibt KMG keine direkte Auskunft. Auch was aus den Auszubildenden wird, scheint für die Unternehmensführung nicht das vordringlichste Thema.

Die einzige jetzt doch getroffene Aussage lässt allerdings nichts Gutes ahnen. „Das Parkhotel Ambiente Hohnstein wird ab dem 1. März auf unbestimmte Zeit schließen. Mehr können wir derzeit leider nicht mitteilen“, antwortet Marlen Lemke, Hoteldirektorin des Vitalhotels Ambiente in Bad Wilsnack. Dem Hohnsteiner Personal eine Stelle in Bad Wilsnack anzubieten, wäre im Hinblick auf die Entfernung dieses zweiten zur Hotelgruppe gehörenden Hauses in Brandenburg aus ihrer Sicht nicht sinnvoll. Das sei wegen der Vielzahl offener Stellen in der Hotellerie generell auch nicht notwendig, erklärt die Direktorin.

Weitere Fragen bleiben offen. Zum einen, ob das Hotel überhaupt noch einmal unter KMG-Regie öffnet, zum anderen, ob Umbauten oder Renovierungsarbeiten stattfinden. Zumindest die würden ja auf eine Wiedereröffnung hindeuten. Doch derzeit sind den Spekulationen, die in Hohnstein schon die Runde machen, Tür und Tor geöffnet. Die Hotelleitung vor Ort will sich ebenfalls nicht äußern. Bei der letzten Schließzeit im Jahr 2013/2014 war immerhin der Tag der Wiedereröffnung bekannt gegeben worden. So ist das jetzt nicht. Möglicherweise muss die Stadt Hohnstein in der kommenden Saison auf die 97 Betten in 49 Zimmern als Übernachtungskapazität verzichten. Fehlen die Gäste, gehen auch dem örtlichen Handel Einnahmen verloren.

