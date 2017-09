Geschleuster versteckt sich in Rückbank Trotz des ungewöhnlichen Verstecks flog die Schleusung auf. Es war nicht der erste Versuch des Duos.

Die Rückbank wurde so umgebaut, dass ein Mensch sich darin verstecken kann. © Bundespolizei

Ein 20-jähriger Moldauer hat versucht, unentdeckt in einem Transporter nach Deutschland einzureisen. Als Versteck nutzte er eine umgebaute Rückbank, in die er sich legte. Bei der Schleusung half ihm ein 31-Jähriger. Der Versuch scheiterte, als die Polizei die beiden am Donnerstag auf der S 173 in Cotta bei Pirna anhielt.

Die Beamten schauten sich den Mercedes-Transporter genauer an, weil der Fahrer Mitte September schon einmal eine Anzeige wegen Einschleusens von Ausländern bekam. Und in der Rückbank entdeckten sie dann tatsächlich den 20-Jährigen, der damals schon versuchte, illegal einzureisen. Weil damals gegen ihn eine Wiedereinreisesperre verhängt wurde, wurde er nun zurück nach Tschechien geschoben und an die dort zuständigen Behörden übergeben.

Der Fahrer wurde durch die Beamten vorläufig festgenommen und wird heute dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der über seinen weiteren Verbleib entscheidet. (SZ)

