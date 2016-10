Geschleudert und kollidiert

Sabotage? – Schweinetransporter verliert Räder Großharthau. Ein Tiertransport verunglückte am Donnerstagvormittag auf der Autobahn bei Nossen, weil sich mehrere Räder gelost hatten. Die Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte die Radmuttern gelockert haben müssen. Der Lkw stand in der Nacht zuvor auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Schmiedefeld an der Seeligstädter Straße. Dort könnten sich der oder die Täter an dem Laster zu schaffen gemacht und die Radmuttern gelöst haben. In den Morgenstunden wurde der Transporter dann mit Ferkeln beladen und ging auf Fahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Nach Unfall auf der Autobahn weitergefahren Ottendorf-Okrilla. Ein 74-jähriger Škoda-Fahrer ist an der Autobahnauffahrt Ottendorf-Okrilla verunglückt. Der Fahrer des Transporters, der den Unfall verursacht hat, ist weitergefahren. Der Senior war gerade in Richtung Dresden aufgefahren, als er verunglückte. Er hatte zunächst einen vor ihm fahrenden Lkw überholt und sich dann rechts wieder eingeordnet. In diesem Moment scherte ein überholender weißer Kleintransporter knapp vor ihm ein und bremste kurz, bevor er wieder beschleunigte. Durch die Reaktion auf dieses Fahrmanöver geriet der Škoda ins Schleudern und touchierte beide Leitplanken. Es entstand Schaden von insgesamt etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der beteiligte Transporter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Schrottlaster auf der Autobahn Bautzen. Ein Reisender alarmierte Donnerstagnachmittag die Polizei, nachdem er auf der Autobahn einen Richtung Görlitz fahrenden Laster gesehen hatte, der sich auffällig zur Seite neigte. Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion kontrollierten den Laster an der Rastanlage Oberlausitz. Dabei stellten sie fest, dass der Lkw gravierende technische Mängel aufwies. Das Gespann wurde anschließend zu einem technischen Sachverständigen gelotst. Hier stellten die Fachleute Mängel an der Bremsanlage, dem Rahmen und dem Tank fest. Der Lkw wurde als verkehrsunsicher eingeschätzt, die Polizisten untersagten dem 36-jährigen Fernfahrer bis zur Reparatur die Weiterfahrt.

Nächtlicher Einbruch Kamenz. In der Nacht zu Donnerstag zerschlugen unbekannte Täter auf der Hohen Straße in Kamenz die Scheibe eines Büros. Aus den Räumen entwendeten sie einen Beamer. Die Höhe des Schadens wurde mit 200 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Randalierer auf dem Spielplatz Königswartha. Bereits vor zwei Wochen haben Randalierer in Königswartha auf einem Spielplatz vor dem Rathaus ihr Unwesen getrieben. Dies wurde jetzt der Polizei gemeldet. Dadurch entstanden der Gemeinde etwa 500 Euro Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, Hinweise bitte an das Polizeirevier Hoyerswerda, Telefon 03571 465-0.

Teure Fahrschul-Stunde Radeberg. Am Donnerstagabend hat sich in Radeberg ein Unfall ereignet, bei dem hoher Sachschaden entstand. Ein 17-Jähriger wollte mit seinem Fahrschulauto von der Badstraße in die Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße einbiegen. In gleicher Fahrtrichtung näherte sich von hinten ein Rettungswagen, der mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fuhr. Der Fahrschüler bremste abrupt, der Rettungswagen fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt 11000 Euro. Verletzt wurde niemand.