Geschlagen, beraubt, bespuckt Ein 33-Jähriger soll in Ostrau eine Serie von Straftaten begangen haben. Zeugen machen unterschiedliche Aussagen.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Aggressivität scheint das Leben des 33-jährigen Döbelners zu bestimmen, der sich wegen Raubes, mehrfacher vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Döbeln verantworten muss. Die Serie von mutmaßlichen Straftaten, die sich alle in Ostrau ereigneten, beginnt am 16. Juni vergangenen Jahres, als der Angeklagte einem Mann vor dem Pennymarkt das Fahrrad gestohlen und zuvor mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Bis zum 24. August soll der Tatverdächtige immer wieder gewalttätig und ausfallend geworden sein. Faustschläge hätten auch ein Mann an der Ernst-Thälmann-Straße und später ein anderer Bekannter abbekommen. Letzterer erlitt Prellungen, Schwellungen und Hämatome. Im Pennymarkt habe der Döbelner einer Frau mehrfach ins Gesicht gespuckt und sie mit den Worten: „Pfui, mach dich raus, du Vieh“, beleidigt. Außerdem sei der 33-Jährige mit zwei weiteren Männern in die Wohnung eines Bekannten an der Ernst-Thälmann-Straße eingedrungen und habe auf den Mieter eingeprügelt, während ein Mittäter das Opfer festhielt. Eine Platzwunde, Prellungen, Schwellungen im Gesicht und Hämatome sowie drei ausgeschlagene Zähne waren die Folge. Anschließend habe auch der Bruder des Döbelners Schläge und Tritte erhalten.

Die Taten gesteht der Angeklagte nur teilweise. Den Raub des Fahrrades räumt er ein. Er glaubte, das Rad sei gestohlen. Das stellte sich später als Irrtum heraus. Deshalb brachte er das Rad zurück, als die Polizei eintraf. Die hatte er selbst gerufen, weil ihn der Geschädigte mit Pfefferspray attackiert haben soll.

Zu den anderen Vorwürfen machen Zeugen unterschiedliche Aussagen. Einige haben nichts gesehen, andere tragen nur zum Teil zur Aufklärung bei. Die Gründe für das aggressive Verhalten des Beschuldigten liegen in persönlichen Querelen mit den Opfern. Der Frau im Pennymarkt schuldete der Döbelner zum Beispiel noch 500 Euro Schmerzensgeld. Das hatte das Gericht der Ostrauerin in einer früheren Verhandlung zugesprochen, nachdem sie von dem Angeklagten bei einer Feier verletzt worden war. Gezahlt hat der Mann bis heute nicht. Sie fühlt sich von ihm bedroht und traut sich kaum noch auf die Straße.

Weil Verteidiger Rechtsanwalt Thomas Fischer weitere Zeugen hören will, wird die Verhandlung im April fortgesetzt.

Das Verfahren gegen einen mitangeklagten 37-Jährigen hat das Gericht unter Vorsitz von Richterin Karin Fahlberg von dem Hauptverfahren getrennt. Der Mann, der an dem Wohnungsüberfall beteiligt gewesen sein soll, war zur Verhandlung nicht erschienen. Eine polizeiliche Vorführung schlug fehl. (DA/hk/rt)

