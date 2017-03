Geschichtsrundgang mit der SZ Beim Auftakt der Runden durch Radeberg lässt Hans-Werner Gebauer lässt alte Kneipen auferstehen.

Regionalhistoriker Hans-Werner Gebauer aus Langebrück. © Archivfoto:

Sie haben längst echte Fans: die SZ-Geschichtsrundgänge mit Regionalhistoriker Hans-Werner Gebauer. Und deshalb setzen wir die Reihe auch in diesem Jahr fort. Start ist am 31. März. Dann wird sich Hans-Werner Gebauer noch einmal mit der spannenden Historie des Radeberger Gaststättenlebens befassen. Diesmal werden die längst verschwundenen Restaurants „Albertsalon“, „Deutsches Haus“, „Café zur Reichspost“ und die „Deutsche Eiche“ eine Rolle spielen. Es geht zu den Originalplätzen, wo es dann jede Menge Anekdoten zu hören gibt. Ziel ist traditionell die Gaststätte „Papperlapapp“ in der Röderstraße. Hier wartet neben einem typischen Alt-Radeberger Kneipen-Imbiss – aus Sülze mit Bratkartoffeln – und einem Getränk aus Anlass des kleinen Jubiläums „Fünf Jahre SZ-Rundgang“ diesmal nicht „nur“ der Abschluss-Vortrag, sondern erstmals auch Livemusik.

Für dieses Jahr sind dabei weitere vier SZ-Geschichtsrundgänge geplant. Am 19. Mai heißt es „Das frivole Radeberg“, am 4. August lautet das Thema „Das kriminelle Radeberg“ und am 20. Oktober stehen dann noch einmal interessante Geschichten aus dem Radeberger Kneipenleben auf dem Plan. (SZ)

SZ-Geschichtsrundgang am 31. März, Treffpunkt: 19 Uhr Dresdener Straße, unterhalb des Fahrradgeschäfts „Collo“. Tickets zu je zwölf Euro (Imbiss, Getränk und Livemusik inbegriffen) gibt es ab sofort in der SZ-Lokalredaktion Hauptstraße 4, in der Gaststätte „Papperlapapp“ sowie bei Hans-Werner Gebauer.

