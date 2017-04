Geschichts-Unterricht mal zu Fuß Im neuen Krankenhaus des Epilepsiezentrums Kleinwachau ist eine ungewöhnliche Möglichkeit entstanden.

Das Epilepsiezentrum in Kleinwachau hat jetzt eine interaktive Geschichts-Station. Hier im neuen Krankenhaus-Anbau ist der Startpunkt. © Thorsten Eckert

Ungewöhnlicher Geschichtsunterricht im Epilepsiezentrum Kleinwachau? Seit der Eröffnung des Krankenhaus-Anbaus an der Wachauer Straße im Radeberger Ortsteil Liegau-Augustusbad in der vergangenen Woche ist das möglich. Denn im Eingangsbereich der neuen Klinik des Epilepsiezentrums ist eine interaktive Geschichts-Station entstanden. Hier gibt es auf einem Bildschirm flimmernde Historie des Epilepsiezentrums und Interviews mit Zeitzeugen. Historische und aktuelle Medizingeräte sind in Schaukästen zu sehen, vor allem aber ist der moderne Raum Startpunkt für ungewöhnliche Geschichtstouren durchs Areal. „Mit Flyern können die Besucher dann selbstständig auf Rundgang gehen, es wird dann Infopunkte vor den Gebäuden geben, an denen Fakten und historische Ansichten der Gebäude zu sehen sind“, beschreibt Alexander Nuck, der Sprecher des Epilepsiezentrums. Die Idee dahinter: Besucher können Alt und Neu sehen, können die Entwicklung quasi erleben. Gerade für Schulen, findet Alexander Nuck, sei das eine interessante Möglichkeit. „Auch, um sich dem dramatischen Thema Euthanasie zu nähern“, sagt er. Denn auch davon waren die in Kleinwachau betreuten Behinderten, vor allem Kinder, betroffen. Die Nazis ließen sie als sogenanntes „unwertes Leben“ auf dem Sonnenstein in Pirna ermorden. Heute können die Schüler auf einem Rundgang Bewohner treffen, „das schafft ganz besondere Momente“, ist Alexander Nuck überzeugt.

