Geschichten von „dort oben“ Seit 25 Jahren ist das Basteihotel privat. Eine Köchin und eine Kellnerin waren schon eher da – und kennen einige Promis.

Zur Feier des Tages gibt es zum Salat Sekt: Kellnerin Heike Mittag (l.) und Köchin Romy Voigt müssen am Montag mal nicht für andere da sein, sondern werden bedient. Das Basteihotel und -restaurant feiert dann im Pirnaer Tom-Pauls-Theater 25 Jahre Privatisierung. © Kristin Richter

Gerhard Schröder wollte einfach ein Kännchen Kaffee und ein Brötchen und abends eine Steenbrecherplatte haben. Dabei war die Basteihotel-Küche beim Kanzlerbesuch auf das volle Programm eingestellt. Als der koreanische Präsident Kim Il Sung 1985 da war, konnten die Köche und Kellner nicht mal ohne Bewachung auf Toilette gehen und alles wurde vorgekostet. Die Meisterfeier der Dresdner Dynamos 1987 war toll, als die Puhdys da waren, gab’s „‘ne super Fete“ und bei einem Treffen des russischen Geheimdienstes standen in jeder Ecke Personen mit einem Gewehr. Wenn Kellnerin Heike Mittag und Köchin Romy Voigt erzählen, werden die vergangenen 25 Jahre lebendig.

Vor einem Vierteljahrhundert wurde aus der HO-Gaststätte auf der Bastei eine GmbH. Drei Männer übernahmen damals die Verantwortung. In den ersten Jahren gab es etliche Wechsel, Heike Mittag und Romy Voigt waren schon vorher da und sind es immer noch. Der jetzige Eigentümer, Dieter Schröter, kaufte das Objekt 1999. „Das bedeutete noch mal Stress für die Mitarbeiter“, sagt Schröter heute. Heike Mittag und Romy Voigt sind geblieben. Köchin Voigt hatte 1987 als Beiköchin begonnen, Kellnerin Mittag 1983 als Lehrling. Romy Voigt hatte das Abitur gemacht und wollte eigentlich studieren. Sie wollte erst mal das machen – „und dabei ist es geblieben“. An den rauen Umgangston in der Küche musste sie sich erst gewöhnen, doch das letzte Mal, dass es richtig laut wurde, ist schon eine Weile her. Die Pirnaerin ist bis heute geblieben, auch wenn die Küchenarbeit durchaus ein Knochenjob ist. Doch die Bastei ist nach wie vor die erste Adresse.

Kellner sind die Vermittler

Schröter hat sie durch die Jahre und Krisen geführt. „Ich empfand es als Verpflichtung, diese einmalige Kulturlandschaft auch für die Zukunft möglichst allen Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen, wohl wissend, dass ich damit auch gegen von Finanz- und Marketingexperten vertretene Grundregeln verstieß.“ Heike Mittag lässt nichts auf ihren Chef kommen. Sie hatte irgendwann mal mit der Arbeit auf einem Schiff geliebäugelt. Böse, dass es nicht geklappt hat, ist sie nie gewesen. Auch wenn sie in all den Jahren nur zwei Mal zu Silvester zu Hause war. Ihrer Tochter hat sie am Ende aber doch ausgeredet, Kellnerin zu werden. Das Verhältnis zwischen den Köchen und den Kellnern ist nicht immer das Beste. Warum, wissen Heike und Romy nicht. „Eigentlich sind wir ja aufeinander angewiesen“, sagen beide und zumindest sie verstehen sich gut. Die Kellner sind die Vermittler zwischen Köchen und Gästen. Kritik müssen sie selten weitergeben. Höchstens, wenn der Kaffee zu lange dauert. So eine Maschine ist eben auch nur eine Maschine. In den vergangenen 25 Jahren wurde auf der Bastei der Ertrag von 22 500 Kaffeebäumen getrunken – und rund 530 000 Liter Bier in zehn Jahren.

Vielleicht kommen die Unstimmigkeiten wegen des Trinkgeldes, das die Kellner kassieren. Vor zwei Jahren haben die Bastei-Kellner eingeführt, dass sie einen Teil davon in die Kasse der Küche geben. Bei ganz großen Veranstaltungen bekommen auch alle anderen Abteilungen etwas ab.

Zur Feier anlässlich der 25 Jahre als privates Unternehmen sind am Montag alle ins Tom-Pauls-Haus nach Pirna eingeladen. Da werden die, die Tag für Tag Gäste in Hotel und Gaststätte bewirten, bedient. Für Romy Voigt ist es der erste Urlaubstag, am Dienstag fliegt sie in den Süden.

Der Schlüssel zum Erfolg

Schröter wird über Erfolge und Herausforderungen erzählen, über die gemeisterten und die bevorstehenden. Schröter sieht einen grundlegenden Wandel in Hotellerie und Gastronomie voraus. „Immer auf einem höheren Niveau zu arbeiten, ist der wichtigste Schlüssel zum Erfolg.“ Soziale Netzwerke und Bewertungsportale, auf denen ungeprüft alles geschrieben werden kann, machen es nicht leichter.

Wenn Romy Voigt und Heike Mittag sagen, wo sie arbeiten, hören sie immer noch „ach, dort oben“. Es klingt nach Anerkennung. Das genießen sie. Auch die kleinen Geschichten, die so ein Arbeitsplatz erzählt. Gregor Gysi hatte Kellnerin Heike Mittag nach vier Stunden fast so weit, dass sie in die Linke-Partei eintrat, erzählt sie. Dass sie ihre Tochter davon abgehalten hat, dieses Jahr auf der Bastei ihre Hochzeit zu feiern, wird ihr ihr Chef verzeihen. „Ich hätte da nicht ruhig sitzen können, wenn die Kollegen um mich herumwirbeln.“

