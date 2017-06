Geschichten vom Lugturm Viele haben ihre ganz persönlichen Erinnerungen an das Areal in Heidenau. Sie leben jetzt auf, genau wie das Gelände.

Feuer am Lugturm gibt es am Freitagabend anlässlich der Sonnenwende wieder. Bisher besuchten schon weit über 1 000 Gäste das Areal, das der Dresdner Jens Genschmar mit Familie und Freunden wieder herrichtet. Auch der Turm soll gemeinsam mit dem Heimatverein Niedersedlitz wieder begehbar gemacht werden. © Archivfoto: Marko Förster

Der Lugturm in Heidenau-Gommern wird zum Mekka für Erinnerungen. Sie sind die Verbindungen zwischen der Vergangenheit zur Gegenwart und Zukunft des Areals, das der Dresdner Jens Genschmar jetzt wieder herrichtet. Seit er am 1. Mai das erste Mal für Gäste öffnete, kommen immer mehr. Viele bringen ihre Geschichte mit.

Jüngst waren Leute da, die hier vor über 50 Jahren ihre Hochzeit feierten. Vor zwei Jahren zu ihrer goldenen Hochzeit wurden sie von ihren Kindern im noch verwilderten Areal überrascht und zum Anstoßen eingeladen. Beeindruckt hat Jens Genschmar auch die Geschichte eines älteren Herrn. Er hat im Februar 1945 am Lugturm die Bombenangriffe auf Dresden erlebt. Auch die Kinder der letzten Eigentümer waren schon da und brachten Bilder vom alten Lugturm und der Gaststätte mit.

Viele Heidenauer und Leute aus der Umgebung haben ihre ganz persönliche Erinnerung an den Lugturm. Sie kommen nun hierher, um sie noch einmal zu erleben und sich zu freuen, wie das Areal wieder in Ordnung gebracht wird. So wurde eine Sandsteintreppe vor den Turm gesetzt. Diese Woche soll das Gelände ein neues Tor erhalten. In den nächsten Wochen soll dann endlich der Strom im Areal angeschlossen werden. Der Turm soll eines Tages auch wieder begehbar sein. Seit der zweiten Veranstaltung um den Himmelfahrtstag wird gemeinsam mit dem Heimatverein Niedersedlitz für die Sanierung des Turmes gesammelt. „Bei der ersten Leerung der Spendenbox haben wir über 110 Euro auf das Spendenkonto des Heimatvereins einzahlen können“, sagt Genschmar.

Am Freitag und Sonnabend sind er, seine Familie und Freunde wieder auf einen Ansturm vorbereitet. Am Eröffnungswochenende 30. April/1. Mai sowie über das Himmelfahrtswochenende konnten sie etwa 1 000 Gäste begrüßen. Nun wird es am Freitag ein Sonnenwendfeuer geben, am Sonnabend ist das Areal ebenfalls geöffnet.

Am vergangenen Freitag wurde ein neues Kapitel in der Geschichte des Lugturmes aufgeschlagen. Erstmals gab es eine externe Veranstaltung. Schüler, Eltern und Lehrer der zehnten Klasse des Heidenauer Gymnasiums feierten hier ihren Schuljahresabschluss. Für solche Anlässe will Genschmar den Lugturm künftig noch öfter zur Verfügung stellen. Mal sehen, wann die erste Hochzeit hier gefeiert wird. Bis dahin vergeht kaum ein Tag, an dem nicht Neugierige vorbeischauen.

