Geschichten um streitende Gartengeräte An der Boxberger Grundschule ist es Tradition, dass für die Kinder Lesungen organisiert werden. Jetzt war eine Autorin aus Kamenz zu Gast.

Aufmerksam hören die Schüler der Klassen 1 und 2 der Kamenzer Buchautorin Birgit Richter bei ihrer Buchlesung in der Aula der Grundschule in Boxberg zu. © Bernhard Donke

Boxberg. Kinder an das Lesen von Büchern heranzuführen ist wichtig, darüber sind sich Lehrer und Eltern an der Grundschule Boxberg einig. Denn Lesen regt die Fantasie der Kinder an. Ein weiterer positiver Effekt: Sie verbringen weniger Zeit vor dem Fernseher oder beim Spielen an Tablet oder Computer. Und außerdem eignen sie sich einen großen Wortschatz an und bekommen viel Hintergrundwissen. Darum ist es wichtig Kinder schon frühzeitig, sobald sie das Lesen erlernt haben, an Bücher heranzuführen.

„Das wollen wir auch und laden deshalb immer mal wieder Kinderbuchautoren zu Buchlesungen zu uns in die Grundschule ein. Diesmal ist es die Kamenzer Kinderbuchautorin Birgit Richter die in zwei altersentsprechenden Lesungen, Klasse 1 und 2 sowie im Anschluss daran in der 3. Klasse aus ihren Büchern den Schülern vorlesen wird“, sagt die Schulleiterin der Grundschule Angela Frenzel. Und die Kamenzer Buchautorin die für die Schüler der Klasse 1 und 2 aus ihrem Buch „Streitende Gartengeräte und andere Geschichten“ und für die der Klassen 2 und 3 aus dem Buch „Schatz in der Hütte“ vorlas kam gern nach Boxberg an die Schule. Mit Beginn jeder Buchlesung, die jeweils in der Aula der Schule stattfanden, stellte sich die Buchautorin kurz den Schülern vor und erzählte ihnen, dass sie aus der Lessingstadt Kamenz kommt und Bücher für Kinder und Erwachsene schreibt. Sie sagte den Schülern, wie wichtig es ist, dass Kinder und Erwachsene Bücher lesen, weil sie daraus lernen können. „Ich bin auch der Meinung das Lesen gerade für Kinder und Jugendliche sehr wichtig ist, nicht nur weil ich selbst Bücher schreibe. Lesen bildet und kann viel zur positiven Entwicklung beitragen“, sagte die Buchautorin.

So hörten dann auch die Schüler aufmerksam und mit viel Interesse der Autorin bei den Lesungen zu. Und nach der Lesung gab es noch eine Fragerunde.

Die Kinder konnten über das eben Gehörte sprechen. Die Autorin nahm sich die Zeit, um alle Fragen der Kinder ausführlich zu beantworten. „Das finde ich wichtig, weil jedes Kind ganz eigene Vorstellungen von der vorgelesenen Geschichte hat“, sagte Birgit Richter.

zur Startseite