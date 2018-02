Geschichten aus der Hausarztpraxis Wie man mit Keksen abnehmen kann, erklärt Fernseh-Hausarzt Dr. Carsten Lekutat am Sonnabend im Sorbischen Kulturzentrum in Schleife. Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Wie man mit Keksen Patienten behandeln kann, erklärt Fernseh-Hausarzt Dr. Carsten Lekutat. © PR

Schleife. Mit Keksen zu einem fitten und gesunden Leben? Wie das geht, erklärt Deutschlands Fernseh-Hausarzt Dr. Carsten Lekutat am Sonnabend ab 20 Uhr im Sorbischen Kulturzentrum in Schleife. Denn dieser hat mit Keksen nicht nur erfolgreich sein eigenes Übergewicht bekämpft und mehr als 20 Kilogramm Gewicht abgenommen, sondern schwört auch auf Kekse bei der Behandlung seiner Patienten. Und Kekse helfen nicht nur bei Übergewicht. Sie führen zu einem insgesamt gesünderen Leben. Was dahintersteckt? Das können Zuschauer in der Bühnenshow von Dr. Carsten Lekutat erfahren. Mit Geschichten aus der Hausarztpraxis und Tipps und Tricks, die wirklich funktionieren. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 21 Euro, an der Abendkasse 24,50 Euro. (szo)

zur Startseite