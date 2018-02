Geschichten aus dem Radeberger Land Regionalhistoriker Hans-Werner Gebauer lädt gleich mehrfach ein.

Hans-Werner Gebauer. © Willem Darrelmann

Radeberg. Regionalhistoriker Hans-Werner Gebauer lädt in der kommenden Woche gleich zu zwei spannenden Abenden ein. So lautet das Thema beim nächsten Münzstammtisch am Donnerstag, den 1. März folgendermaßen: „Die Fiskal- und Ordnungspolitik der sächsischen Kurfürsten im Mittelalter.“ Der Fokus des Vortrages, der 18.30 Uhr beginnt, liegt natürlich auf Geschichten aus dem Radeberger Land. Veranstaltungsort ist das Cafe im Bürgerhaus Langebrück. Nur zwei Tage später, am Sonnabend, den 3. März, findet ab 19 Uhr die nächste Ausgabe der Reihe „Fass“ statt. Frivoles, Amüsantes, Seltenes und Skurriles zum Thema Winter und Übergang zum Frühling aus der Region um Radeberg und Dresden kommt dabei zu Gehör. Der Abend wird mit Livemusik ausgestaltet. Veranstaltungsort ist ebenfalls das Cafe des Bürgerhauses Langebrück, der Eintritt ist frei. Es gibt eine gastronomische Betreuung. (ste)

