Geschichte unterm Acker Archäologen bergen wertvolle Schätze in heimischen Böden. Diese erzählen etwas über die Geschichte der Menschheit.

Im Nationalparkzentrum in Bad Schandau gibt es eine Ausstellung über wertvolle Schätze zu sehen. © Nationalparkzentrum

In Sachsen können Archäologen bis zu 300 000 Jahren in die Vergangenheit schauen. Bodenfunde dokumentieren einen langen Zeitraum, lange bevor der Mensch seine Erlebnisse schriftlich festgehalten hat.

Obwohl unablässig durch intensive Beackerung bedroht, sind die Zeugnisse sächsischer Geschichte immer noch eindrucksvoll: Burgen, Dörfer, Friedhöfe überdauerten seit Generationen und erzählen eine wechselvolle jahrtausendealte Geschichte.

Derzeit gibt es in Sachsen rund 13 000 archäologische Denkmale. Dazu zählen etwa Lagerplätze steinzeitlicher Jäger, wie sie auch aus der Sächsisch-Böhmischen Schweiz bekannt sind, Dörfer jungsteinzeitlicher Bauern oder bronzezeitliche Burgen. Gräber bieten Einblicke in Jenseitsvorstellungen, soziale Verhältnisse und demografische Entwicklungen. So kann zum Beispiel ein bronzezeitliches Urnengrab viel über die Vergangenheit einer Region verraten. So ein Grab wurde in Klein-Oelsa bei Bautzen gefunden. Es ist ein Highlight der Wander-Ausstellungen „Sachsens Geschichte unterm Acker“. Diese wurde vor zwei Jahren in Dresden präsentiert und kommt nun nach Bad Schandau. Eröffnet wird sie am Mittwoch, 21. Juni, 18 Uhr. Thomas Westphalen vom Landesamt für Archäologie hält den Vortrag zum Thema.

Die Ausstellung ist vom 22.6 bis 10.9. täglich von 9 bis 18 Uhr kostenfrei zu sehen im Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz, Dresdner Straße 2b in Bad Schandau.

zur Startseite