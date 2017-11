Geschichte und Geschichten Mehr als 40 Autoren haben Stolpens Historie aufgeschrieben. Die Auflage ist limitiert.

Stolpen ist eine geschichsträchtige Stadt. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Im Auftrag des Gewerbevereins Stolpen wurde in den letzten Monaten ein umfangreicher Aufsatzband zur Geschichte Stolpens erarbeitet. Auf 384 Seiten mit vielen farbigen Abbildungen werden in 53 Aufsätzen zahlreiche Aspekte der Stadtgeschichte behandelt. Die Idee dazu hatte der Stolpener Geologe Thomas Scholle. Bei ihm laufen die Fäden dafür auch zusammen. Bei diesem Aufsatzband handelt es sich um ein Projekt, an dem mehr als 40 Autoren und Co-Autoren mitgewirkt haben und im Rahmen dessen erstmals seit mehreren Jahrzehnten die aktuellen Forschungsergebnisse der letzten Jahre zusammengestellt wurden. Der Aufsatzband ist in Themenkomplexe untergliedert. Diese befassen sich unter anderem mit der Geologie, Archäologie, Stadt- und Baugeschichte, bekannten Bürgern der Stadt sowie der Industriegeschichte. Außerdem geht es um Institutionen wie die Brauerei, Gaststätten und Hotels, Radiumquelle und anderes.

Der Aufsatzband kann in einer limitierten Auflage gekauft werden. Der Preis liegt bei 20 Euro. Weitere Verkaufsstellen und Informationen zum Postversand gibt es auf der Homepage des Gewerbevereins. (SZ)

www.gewerbeverein-stolpen.de

