Geschichte lernen in Cottaer Wohnhaus Jahrzehntelang wurde in dem Gebäude nichts verändert. Nun sollen hier Hobbyhistoriker das Leben vergangener Generationen kennenlernen.

Das Wohnhaus an der Gottfried-Keller-Straße kann viele Geschichten erzählen. Hier lagern historische Relikte aus vergangenen Jahrzehnten. © Archivfoto: Christian Juppe

Von außen sieht das Gebäude an der Gottfried-Keller-Straße 30 noch immer unscheinbar aus. Es ist ein Mehrfamilienhaus, wie es viele andere auch in dem Stadtteil gibt. Und doch ist es etwas ganz Besonderes. Dieses unscheinbare Haus ist ein Geschichtsbuch im XXL-Format. Denn seitdem das Haus 1890 gebaut wurde und die ersten Bewohner einzogen, ist vieles erhalten geblieben, manches sogar nie verändert worden.

Seit zwei Jahren kümmern sich die Nachfahren der einstigen Bewohner um den Nachlass. Sie wollen nicht aussortieren, verkaufen und wegschmeißen. Sie wollen erhalten und aus dem Haus voller Geschichte ein Museum machen. Dafür haben sie einen Verein gegründet. Nun soll in diesem Jahr ein neuer Schritt folgen. Ende April ist die erste Geschichts- und Museumswerkstatt geplant. Im ehemaligen Wohnzimmer des Hauses sollen sich interessierte Besucher treffen. Gemeinsam sollen einzelne Gegenstände betrachtet, dazu recherchiert und diese auch katalogisiert werden. Tätigkeiten, die gewöhnlich in Museen im Verborgenen passieren. Um sich den Anwohnern vorzustellen, ist am 16. März, 19 Uhr, eine Präsentation im Stadtteilladen Löbtau, Deubener Straße 24, geplant. Am Tag des offenen Denkmals, der in diesem Jahr am 9. September stattfindet, beteiligen sich die Vereinsmitglieder.

Den Verein hat Ulrich Müller gegründet. Sein Vater hat 2002 das Haus übernommen, als die letzte Bewohnerin gestorben ist. Ilse Flemming war die Großtante von Ulrich Müller. Noch sind zwei Wohnungen in dem Gebäude vermietet. Den Verein haben Ulrich Müller und sein Bruder Haus Boden genannt. Boden, weil die meisten der Bewohner diesen Nachnamen trugen, auch die Großmutter von Ulrich Müller. Mit dem Verein wollen die Nachfahren auch Geld sammeln. So viel wie möglich soll erhalten und öffentlich zugänglich gemacht werden. Interessierte Unterstützer können sich melden.

Unser Video zeigt einen Rundgang durch das Haus im September 2016:

