Geschichte in Lebenswegen Niesky feiert Geburtstag. Dazu stellt das Museum seit Dienstag 35 Söhne und Töchter der Stadt in einer Ausstellung vor.

Gisela Michael steht mit ihrem Partner Oswald Brückner vor der Tafel mit dem Lebenslauf ihrer Tante Lydia Therese Reichel. Diese hat viele Bilder von Niesky gemalt. Foto: André Schulze © andré schulze

Die Eröffnung der neuen Ausstellung des Nieskyer Museums im Johann-Raschke-Haus sollte am Dienstag so etwas wie eine Geburtstagsfeier sein. Denn auf den Tag genau vor 275 Jahren wurde der Grundstein für die ersten drei Nieskyer Häuser gelegt. „Ich begrüße sie zum Geburtstag Nieskys“, sagte daher auch Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann in ihrer Rede. Und wenn man den Gesprächen der 40 bis 50 Besucher lauschte, klang es auch ein wenig nach einer Geburtstagsfeier.

„Den kenn ich auch noch“ und „weißt du noch“ sind an diesem Nachmittag im Museum oft zu hören. Die Besucher stehen vor den 35 ausgestellten Lebensläufen, lesen, schauen und erinnern sich. Unter ihnen sind auch einige Nachfahren der 35 Persönlichkeiten, die es in die Ausstellung geschafft haben. So zum Beispiel Gisela Michael. Ihre Tante Lydia Therese Reichel hat bis zu ihrer Flucht 1945 zahlreiche Nieskyer Ortsansichten gemalt. „Sie hat unheimlich viel gemalt. Mal nach Fotos, mal direkt in der Natur“, sagt Gisela Michael. Und das nicht nur Bilder von Niesky. „Zur Konfirmation hat sie mir ein Fantasiebild der Ostseeküste gemalt“, erzählt sie. Neben der Malerei sei sie auch musikalisch gewesen, habe gedichtet und Theater gespielt, sagt Gisela Michael.

Vor einer anderen Tafel steht Hubertus Maiwald. Nämlich der von Kunsterzieherin Christine Mertlik. „Sie war meine Lehrerin und ich habe ihr sehr viel zu verdanken“, sagt er. Sie sei eine hervorragende Kunstlehrerin gewesen, was er als Schüler aber nicht verstanden habe, erzählt Hubertus Maiwald. „Ich wünschte, ich hätte damals im Unterricht meinen heutigen Verstand gehabt“, sagt er. Nach der Schulzeit habe er die Lehrerin noch oft besucht. Auch der Name Adolph zur Lippe sage ihm was, erzählt der gebürtige Petershainer Hubertus Maiwald. Einige von dessen Büchern, die einst im Seer Schloss, dem Stammsitz der Familie, gestanden hätten, befänden sich heute in der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaft in Görlitz.

Neben den vorwiegend älteren Besuchern sind aber auch sieben Kinder des Horts mit ihren Erzieherinnen gekommen. Deren Bilder von Nieskyer Gebäuden und Sehenswürdigkeiten hängen nämlich auch in der Ausstellung. „Wir haben die Ferien genutzt, um die Stadt besser kennenzulernen“, liest einer von ihnen vor. In den nächsten drei Monaten können das auch die Besucher der Ausstellung.

